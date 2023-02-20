为深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记给南京大学留学归国青年学者重要回信精神，2月19日，由欧美同学会（中国留学人员联谊会）和南京大学共同主办、江苏省欧美同学会协办的“学习贯彻党的二十大精神 谱写留学报国新时代华章”主题论坛在南京隆重举行。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中国科学院院士丁仲礼，中央统战部副部长、国务院侨务办公室主任陈旭，教育部党组成员、副部长王嘉毅，江苏省委常委、统战部部长惠建林，中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛出席论坛并致辞。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持论坛开幕式，南京大学党委常务副书记杨忠主持主论坛。

“学习贯彻党的二十大精神 谱写留学报国新时代华章”主题论坛现场

“学习贯彻党的二十大精神 谱写留学报国新时代华章”主题论坛现场

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长、中国科学院院士丁仲礼讲话

丁仲礼会长在讲话中指出，在全面贯彻落实中共二十大精神开局之年，在扎实推进中国式现代化建设的关键节点，再次重温习近平总书记给南京大学留学归国青年学者重要回信精神深感责任重大、使命光荣、精神振奋。百余年留学史与中国现代化紧密相连，既是“索我理想之中华”的奋斗史，也记录着中国人民探索中国现代化道路的不懈尝试。推进中国式现代化，留学人员作为人才生力军，理应走在前面、作出表率。他希望海内外留学人员要厚植爱国底色，坚守报国初心，坚定不移听党话、跟党走，始终与中国共产党同心同向、同心同行；要牢记“国之大者”，求真务实做事，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，努力把名字镌刻在报效祖国、服务人民的奋斗史册上；要坚持自信自立，积极对外讲好中国式现代化的故事，让国际社会对中国发展、中国道路、中国方案增加理解和认同。

中央统战部副部长、国务院侨务办公室主任陈旭讲话

陈旭代表中央统战部表示，留学人员是党和人民的宝贵财富，是助力实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的中坚力量。高校是留学人员成长成才的基地，也是海归人才施展抱负的热土。做好高校留学人员统战工作，对于新征程上引领留学人员爱国奋斗、干事创业具有重要的示范带动作用。她寄语广大留学人员，要初心不改，赓续留学报国光荣传统，积极投身中国式现代化的伟大实践；要奋斗不止，激发创新创造蓬勃动力，把世界眼光与中国国情、把国家所需与自身成长紧密结合，助力发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势；要笃行不辍，用心用情讲好中国故事，主动肩负起“民间外交使者”的光荣责任，推动中华文化更好走向世界。

教育部党组成员、副部长王嘉毅致辞

王嘉毅代表教育部表示，世界百年未有之大变局加速演进，国际力量对比深刻调整，党和国家事业发展对教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切。要坚持党管人才，加强对留学归国人才的政治关注、组织关怀和生活关心，引导他们传承好、弘扬好以爱国主义为底色的“科学家精神”。要突出平台建设，优化引才模式，营造良好的人才生态环境。要推进高水平教育对外开放，以开放大格局构筑发展新优势，在新的国际形势下主动识变应变求变，精准实施教育、科技、人才国际交流合作，以教育之力服务推动构建人类命运共同体。

江苏省委常委、统战部部长惠建林致辞

惠建林代表中共江苏省委表示，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，一如既往重视和加强欧美同学会组织建设，强化留学人员思想政治引领，引导全省广大留学人员学深悟透党的二十大精神，坚定不移听党话跟党走，自觉做“两个确立”的坚定信仰者和“两个维护”的忠实践行者，把爱国之情、强国之志、报国之行融入到新时代新征程的伟大奋斗中，为全面推进中国式现代化江苏新实践，更好扛起新使命、谱写新篇章汇聚磅礴力量。

中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛致辞

谭铁牛代表南京大学感谢社会各界的关心和支持。他表示，党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图，全体南大人将以本次论坛为契机，大力弘扬留学报国的光荣传统，心系“国家事”，肩扛“国家责”，想国家之所想，急国家之急，应国家之所需，努力把南大打造成为海外留学归国人才的向往之地、聚集之地、建功立业之地，为强化国家战略科教力量、加快建设世界重要人才中心和创新高地提供南大支撑，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出南大贡献。

欧美同学会和南京大学签订战略合作协议

留学报国基地揭牌仪式

“讲好中国故事”研习中心揭牌仪式

留学归国人员科创园揭牌仪式

海创大讲堂启动仪式

论坛现场，欧美同学会和南京大学共同发布了《奋进新征程留学报国倡议》，签订了战略合作协议，还举办了留学报国基地、“讲好中国故事”研习中心、留学归国人员科创园、海创大讲堂揭牌启动仪式。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持论坛开幕式

南京大学党委常务副书记杨忠主持主论坛

欧美同学会副会长、留苏分会会长，教育部原副部长、中国教育国际交流协会会长刘利民，南京大学电子科学与工程学院副院长、南京大学欧美同学会副会长王欣然，欧美同学会建言献策工作委员会副主任委员、中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文分别作主论坛主旨演讲。

主题论坛还设置了4场分论坛，分别以留学报国与坚持立德树人、留学报国与科技自立自强、留学报国与文化自信自强、留学报国与讲好中国故事为主题，40余位嘉宾进行了分享。

中国科学院院士、南京大学校长吕建；欧美同学会副会长、留苏分会会长，教育部原副部长，中国教育国际交流协会会长刘利民；欧美同学会副会长，科技部原副部长、党组成员，中国工程院院士黄卫；欧美同学会副会长、民盟中央副主席、自然资源部原副部长曹卫星；欧美同学会副会长，全国工商联副主席，吉林省政协副主席，中国科学院院士安立佳；欧美同学会副会长，北京市贸促会原党组书记、会长，博鳌亚洲论坛原执行总监姚望；江苏省欧美同学会会长，省政协副主席、省住建厅厅长周岚；江西省欧美同学会会长、省政协原副主席李华栋；海南省欧美同学会会长、省人大常委会原副主任康耀红；湖南省欧美同学会会长、省政协原副主席张大方；沈阳市欧美同学会会长、市政协原主席姜宏；欧美同学会留英分会会长、国家自然科学基金委员会原副主任、中国科学院院士高福；中央统战部无党派人士和党外知识分子工作局局长晏淼等出席开幕式。中央统战部、教育部、江苏省以及南京市有关方面负责同志，南京大学党政有关负责同志，欧美同学会地方组织代表，有关高校留学归国人员和海外留学人员代表，以及新闻媒体记者等400余人参会。

来源 ：《留学生》杂志

(责编：燕勐、刘洁妍)