人民网曼谷2月19日电 （章念生 实习生李源欣、景超平）2023年泰国曼谷新能源电动车展览会日前举行，上汽名爵、长城、比亚迪等多家中国汽车品牌悉数亮相。展会上，比亚迪ATTO 3、长城欧拉好猫、上汽名爵ZS EV等车型备受青睐，前来试乘的参展者源源不断。“中国智造”汽车正在成为越来越多泰国消费者的“称心之选”。

中国电动汽车在泰国表现亮眼。实习生 景超平摄

“别人是从零开始，我们是从零下开始。”上汽正大名爵（泰国）汽车销售有限公司市场和产品策略部总监左辰这样形容十年前入驻泰国市场的中国汽车品牌。作为东盟地区最大的汽车生产国，泰国一直是东南亚最重要的汽车市场之一，而以丰田为代表的日系车企在泰国建立起了完备的工业链生态体系，日系车在泰国拥有绝对的主导地位。

“日系车在泰国市场经营几十年，市场份额超过90%。对我们来说，如何深入了解泰国消费者的购车心理和习惯、提升他们对中国品牌的认可度，是面临的一大难题。”左辰说，上汽名爵通过创新技术产品、完善配套服务，渐渐转变了泰国消费者的固有印象。2017年，名爵推出了全球首个支持泰语语音指令的智能操作系统i-SMART，受到了泰国消费者的追捧。同时，为了提升消费者的体验感，名爵率先推出了为客户上门提供保养、换件等服务的“热情服务”，并逐步将其打造成企业核心竞争力之一。“名爵汽车的保险购买、汽车保养和维护等都十分省心。”开了一年名爵插电式油电混动HS PHEV的泰国车主本差·春帕卡西这样描述他的购车体验。

中国电动汽车在泰国表现亮眼。实习生 李源欣摄

除了传统燃油汽车，名爵也在泰国电动汽车市场努力开拓。名爵从2016年开始为电动汽车的入市做铺垫，一方面与泰国相关部门共同举办电动汽车论坛等，推进产业政策的促进；一方面与泰国政府、高校、科研院所和能源企业等多方合作，大力推动电动汽车配套设施的建设和普及，并在100多家经销商门店设置专属充电桩。如今，名爵的近170家经销商已经覆盖泰国全境77个府。截至 2022 年 12 月底，名爵在泰国乘用车市场的销量排名第四。自2019年上市以来，名爵电动汽车在泰国累计销售超过7000辆，属于市场领跑者。

随着上汽名爵在泰国的成功拓展，长城、比亚迪、哪吒等中国汽车品牌也先后进军泰国市场。在泰国电动汽车领域，中国品牌的表现可谓是一枝独秀。

中国电动汽车在泰国表现亮眼。实习生 景超平摄

自2020年11月在泰国建立第一个新能源汽车生产基地以来，长城汽车已发布了哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV和欧拉好猫等众多热销新能源车型，成为泰国主要新能源汽车品牌之一。同时，长城汽车与泰国国家电力局等部门合作，通过建设G-Charge超级充电站、扩展快速充电设施等方式，加速构建电动汽车的全产业链生态。长城汽车东盟区域总裁张佳明表示，“新能源、智能化、个性化是中国汽车品牌的优势所在，也为我们在东盟汽车市场的发展提供了弯道超车的机会。”

中国电动汽车在泰国表现亮眼。实习生 李源欣摄

2022年9月，比亚迪宣布在泰国罗勇开设工厂。比亚迪进入泰国时市场反响积极，ATTO 3右舵版在去年11月1日开订当天就迎来了预订热潮，车友们半夜排队订购的盛况引发泰国许多媒体和主播争相报道。同年9月，哪吒汽车与泰国最大的石油化工生产企业和贸易商PTT公司签署全面战略合作协议，双方将一同深耕泰国新能源汽车市场，目前哪吒汽车泰国子公司已拥有近30家授权经销商。

在近日发布的2023年1月纯电动车型上牌量榜单中，前八名均为中国品牌。随着更多中国品牌将优质的电动汽车产品及服务带到泰国，越来越多的泰国消费者对中国生产的电动汽车充满了期待。“我现在工作用的皮卡是丰田的，但我已经在等新款中国电动皮卡汽车了。”泰国车主本差说。

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