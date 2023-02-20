人民网巴西利亚2月19日电 （记者邵世均）当地时间2月16日，国家电网有限公司在巴西北大河州若昂卡马拉市举行苦咸水淡化公益项目投产仪式。中国驻巴西大使祝青桥、中国驻累西腓总领事严宇清，北大河州、市两级政府官员出席仪式并致辞。项目所在社区居民代表参加仪式并进行传统歌曲合唱演出，与会嘉宾共同品尝了产出的淡水，庆祝项目投产。

巴西苦咸水淡化项目是国家电网有限公司响应“一带一路”倡议的“民心相通”公益工程项目。该项目秉持“节能、环保、创新、智慧一体化”理念，采用中国自主产品和先进技术，每天可提供超过75吨符合世界卫生标准的纯净饮用水，惠及当地3000余人，极大地缓解当地居民长期以来的生活用水紧张难题。

祝青桥在致辞中祝贺苦咸水淡化项目建成投产，表示该项目是广大在巴中资企业投身公益事业、服务当地社区的生动体现，也是中巴合作提质升级、造福民生的最新成果。中国和巴西虽远隔万里，但始终是真诚互助的朋友、互利共赢的伙伴。在巴西扎根兴业的200余家中资企业不仅创造大量就业和税收，为当地发展注入活力，而且积极履行社会责任，大力投入技术培训、公益项目、抗疫救灾，用行动践行人类命运共同体的精神。当前，中国正着力推动高质量发展，全面推进中国式现代化，以中国新发展为世界带来新机遇。巴西也开启了国家建设事业新征程。期待两国央地政府、商业伙伴、社会团体、公益组织进一步密切合作，使更多巴西百姓分享中巴高水平务实合作的丰硕成果。

北大河州州长贝泽拉表示，由中国企业、中国技术、中国资金打造的苦咸水淡化工程将实现当地几代土著居民喝上优质饮用水的梦想。这是巴中团结互助的象征，是两国互利合作的成果，是双方友好情谊的体现。北大河州高度重视深化对华合作，期待进一步开拓双方在农业、清洁能源、基础设施、低碳经济等领域合作，欢迎更多中资企业来当地投资兴业。

社区二十余名儿童通过合唱演出表达了喜悦与感激。他们表示“苦咸水淡化项目，让他们的生活苦尽甘来”。

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