人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄受损货运飞船坠入太平洋

2023年02月20日09:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社符拉迪沃斯托克2月19日电（记者陈畅）俄罗斯国家航天集团19日宣布，因冷却剂泄漏而受损的“进步MS-21”货运飞船与国际空间站脱离后，于19日坠入太平洋。

　　俄罗斯国家航天集团发布的消息说，“进步MS-21”飞船于莫斯科时间18日5时26分（北京时间18日10时26分）脱离国际空间站，在宇航员远程操控下在轨飞行了一段时间。飞船于19日脱离轨道进入大气层，未燃尽的飞船构件坠入太平洋非航行水域。

　　俄罗斯国家航天集团11日表示，“进步MS-21”货运飞船出现冷却剂泄漏，但泄漏事故未危及国际空间站驻站宇航员的健康和安全。由于货运飞船冷却剂泄漏的原因尚未查明，俄罗斯国家航天集团13日宣布推迟“联盟MS-23”载人飞船的发射计划。

　　“进步MS-21”货运飞船去年10月26日从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空，10月28日与国际空间站完成对接。飞船为空间站送去2.5吨货物，包括各类设备、燃料、压缩氮气、水和食品等。按照计划，飞船应在2月18日结束执行国际空间站的飞行任务。

　　俄罗斯“进步MS”系列货运飞船专门为轨道站提供服务，包括运送各种物资等。该系列货运飞船不可回收，一般完成补给任务后，宇航员会将空间站上产生的各种生活垃圾和废物填入飞船，飞船随后离轨自行销毁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部