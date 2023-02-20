新华社符拉迪沃斯托克2月19日电（记者陈畅）俄罗斯国家航天集团19日宣布，因冷却剂泄漏而受损的“进步MS-21”货运飞船与国际空间站脱离后，于19日坠入太平洋。

俄罗斯国家航天集团发布的消息说，“进步MS-21”飞船于莫斯科时间18日5时26分（北京时间18日10时26分）脱离国际空间站，在宇航员远程操控下在轨飞行了一段时间。飞船于19日脱离轨道进入大气层，未燃尽的飞船构件坠入太平洋非航行水域。

俄罗斯国家航天集团11日表示，“进步MS-21”货运飞船出现冷却剂泄漏，但泄漏事故未危及国际空间站驻站宇航员的健康和安全。由于货运飞船冷却剂泄漏的原因尚未查明，俄罗斯国家航天集团13日宣布推迟“联盟MS-23”载人飞船的发射计划。

“进步MS-21”货运飞船去年10月26日从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空，10月28日与国际空间站完成对接。飞船为空间站送去2.5吨货物，包括各类设备、燃料、压缩氮气、水和食品等。按照计划，飞船应在2月18日结束执行国际空间站的飞行任务。

俄罗斯“进步MS”系列货运飞船专门为轨道站提供服务，包括运送各种物资等。该系列货运飞船不可回收，一般完成补给任务后，宇航员会将空间站上产生的各种生活垃圾和废物填入飞船，飞船随后离轨自行销毁。

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