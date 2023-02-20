新华社安卡拉2月19日电（记者熊思浩）土耳其灾害与应急管理署署长尤努斯·塞泽尔19日晚说，除了卡赫拉曼马拉什和哈塔伊两省外，震区其他8个省的搜救工作已经结束。下一步工作重点是清除建筑废墟、搭建临时住所和恢复重建基础设施。

塞泽尔在记者会上说，在卡赫拉曼马拉什和哈塔伊两省，搜救人员正夜以继日轮班工作，在倒塌的40栋建筑中搜寻幸存者。他说，6日发生在土耳其南部的强烈地震已造成该国40689人死亡。随着搜救人员从建筑废墟中挖出更多遗体，死亡人数还会进一步增加。在过去24小时内，搜救人员在废墟中没有找到任何幸存者。

塞泽尔说，此次地震造成土耳其10个省份受灾，直接受灾人口达1350万，很多人现在无家可归。土耳其中央政府正协同地方政府和国际援助组织在灾区展开大规模安置行动，努力为灾民搭建帐篷、集装箱等临时住所。到目前为止，在灾区已有近25万顶帐篷启用，搭建集装箱住所6000多个，另有6.8万个集装箱住所即将完工，目标是在两个月内搭建10万个集装箱住所。

根据土耳其官方发布的最新统计数据，地震灾区有超过8.4万栋建筑倒塌、严重受损或急需拆除。

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