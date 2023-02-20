新华社东京2月19日电 通讯：“‘香香’再见，我们会去中国看你的！”——日本民众与大熊猫“香香”依依惜别

新华社记者姜俏梅 张伊伊

初春时节，万物复苏，东京上野动物园入口附近一株樱花迎风绽放。19日，上野动物园显得格外拥挤，因为当天是生活在这里的雌性大熊猫“香香”接受参观的最后一天，21日早晨它将踏上回归中国的旅途。

这是2月19日在日本东京上野动物园拍摄的大熊猫“香香”。新华社记者 张笑宇 摄

“香香”出生于2017年6月，父母分别为中国旅日大熊猫“比力”与“仙女”。由于“香香”父母是从中国出借的大熊猫，它们产下的幼崽所有权属于中国。

记者在熊猫馆周围看到，中签的“幸运儿”按预约时间段前往熊猫馆等待与“香香”道别，队伍中有拄着拐杖的老人，有抱着婴儿的夫妻；许多没能中签的人，有的戴着印有熊猫图案的口罩，有的抱着大熊猫玩偶，在熊猫馆附近徘徊观望，即便没法亲眼看到他们心目中的“美人香”，也想离它更近一些……

2月19日，在日本东京上野动物园，游客排队与大熊猫“香香”告别。新华社记者 张笑宇 摄

“本来两岁就应该送还中国的‘香香’，因为新冠疫情在日本生活了5年多，让我们这些熊猫迷多看了很久它可爱的模样，我想对‘香香’说声感谢。”三浦女士没能中签，但她还是特意穿着熊猫外套前来与“香香”告别。

2月19日，在日本东京上野动物园，一名小朋友穿戴着大熊猫服饰游览。新华社记者 张笑宇 摄

众目睽睽之下，“香香”正端坐在一堆竹子前旁若无人地大口进食。由于观览区只准停留两分钟，人们纷纷准备好手机、相机，尽量多地留下这珍贵的一刻，在工作人员的催促离场声中依然恋恋不舍地回头张望，不少人禁不住落泪。

2月19日，在日本东京上野动物园，游客排队等待与大熊猫“香香”告别。新华社记者 张笑宇 摄

从埼玉县赶来的“香香粉”和田美月向记者展示了她当天拍摄的珍贵画面。她说：“从‘香香’第一次亮相开始到现在已经数不清来看它多少次了，每个周末和不上班的时候肯定会来这里，我想应该有几百次了。”

当记者问她对“香香”有何临别赠言，和田突然低下头默默不语，再抬头已是泣不成声。“谢谢你生在上野，让我们看到很多可爱的画面，给喜爱大熊猫的我们以及所有日本人带来笑容和治愈。”她断断续续地说道。“希望‘香香’回到中国之后，像妈妈一样成为育儿高手，只要它健康幸福就好……”

2月19日，在日本东京上野动物园，大熊猫爱好者们在一起交流。新华社记者 张笑宇 摄

熊猫馆附近一对穿着印有熊猫图案帽衫的母女非常显眼。30多岁的水口奈津季对记者说，帽衫是她亲手设计的，上面的熊猫图案都是她自己拍摄的“香香”头像。她和妈妈还将成为当天与“香香”见面的最后一批观众。

“与其他熊猫相比，‘香香’长得漂亮，又很活泼。”她希望“香香”回到中国以后也能被大家所喜爱，继续当个熊猫明星。

距离上野动物园不远，日本百货公司松坂屋二层的一角正在举办熊猫摄影家、“每日熊猫”博客博主高氏贵博的“香香”摄影展。从10万张照片中精选出的920张照片，记录了2017年12月19日至2022年11月27日期间他与“香香”见面的920天。

高氏贵博当天在熊猫馆附近接受新华社记者采访时表示，“今天是观看‘香香’的最后一天，这是一次非常宝贵的机会”。不过，这不会是他拍摄“香香”的最后一天，因为他很肯定地说：“将来我一定会去中国看‘香香’的！”

2月19日，在日本东京上野动物园，为大熊猫“香香”举办过摄影展的博主高氏贵博准备用相机记录当天的“香香”。新华社记者 张笑宇 摄

天色已晚，一群“香香粉”依然不肯离去。她们每人都抱着一个“香香”玩偶，大声冲着“香香”的方向喊：“‘香香’再见！我们会去中国看你的！”

(责编：贾文婷、刘洁妍)