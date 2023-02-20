人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加拿大华夏文化传承协会会长林圣奇——

加拿大有群“汉服迷”

黄晗奕
2023年02月20日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　在2022年举办的第三届加拿大多伦多龙文化节上，浩浩荡荡的“送亲”队伍格外引人注目。在欢快的唢呐声中，轿夫抬着花轿，新郎穿着喜服，送亲队伍将“新娘”送到广场中心的主舞台，并上演“新人”拜天地、拜父母、夫妻对拜等具有浓郁“中国风”的传统汉式婚礼习俗。

　　作为“汉式婚礼”表演的主要负责人，加拿大华夏文化传承协会会长林圣奇是个铁杆“汉服迷”。多年来，他致力于策划举办社区文化活动，曾获得“多伦多龙文化节特别贡献奖”“加中文化交流个人贡献奖”等荣誉。在接受本报采访时，他动情地说：“热爱中华传统文化的种子在年少时就已埋下，并在海外生根发芽。”

　　与汉服文化结缘

　　林圣奇祖籍福建长乐，毕业于华侨大学。虽然大学时期就读土木工程专业，但受到包容开放的校园文化影响，林圣奇一直对文化艺术很感兴趣，学习之余热衷绘画与摄影。

　　1992年，在改革开放的春风下，林圣奇抱着开阔视野的想法，递交了出国留学申请，并追随自己的兴趣，改变专业方向，进入多伦多乔治布朗学院广告设计专业学习，并先后在多伦多大学、多伦多艺术学院以及圣立加学院进修。

　　2014年，一次偶然的机会，林圣奇与汉服结缘，逐渐了解汉服背后深厚的文化底蕴。为了让更多人领略汉服文化魅力，林圣奇与一位朋友组织了一次华服晚会，共有300多人穿着中国传统汉服、旗袍参与活动。这次尝试让林圣奇积累了经验。此后，他多次组织小型文艺活动，结识了一群志趣相投的朋友。

　　随着对汉服文化了解的加深，林圣奇意识到，汉服是中华传统文化的重要载体。当人们被具有民族特色的传统服饰吸引，就会有兴趣了解服饰背后的文化习俗与风土人情。在加拿大这个崇尚多元文化的国家，源远流长、博大精深的中华文化不能缺席。因此，林圣奇决定成立华夏文化传承协会，让中华文化融入加拿大的多元文化中，让不同族裔的当地民众感受到中华文化的魅力。

　　为文化交流架桥

　　自2016年夏天成立以来，华夏文化传承协会已在加拿大各地主办、承办、参加了几十场文艺演出和学术交流活动，内容包括琴棋书画、茶道香道文化等各种中华文化精粹，深受多伦多市民欢迎，更有喜爱中华传统文化的加拿大议员参与其中。

　　2018年，华夏文化传承协会举办了多伦多首届花朝节庆典。农历二月十五是纪念百花生日的花朝节，虽然多伦多仍然冰天雪地，但庆典现场已是“春意盎然”。观礼者身着汉服，扮演“十二花神”的汉服爱好者在众人簇拥中，进行焚香、献礼、献果等祭拜仪式。“祭拜仪式后，会员还进行了诗歌朗诵、乐器演奏等精彩文艺演出。虽然时间紧迫，排练相当辛苦，但他们都认为，体验到前所未有的中华文化内涵和一种传播文化的崇高感，收获了终生难忘的经历。”林圣奇说。

　　推广汉服文化是华夏文化传承协会的宗旨之一，在许多文化活动中，参与者都身着汉服。“着汉服并不是为了扮演古人，而是要将汉服元素融入文化活动中，实现形式和内容的结合。如果大家都穿着西式礼服参与活动，就会流失一部分中华文化韵味。”除了让大家穿着汉服参与民俗活动，林圣奇还策划了汉服晚会、汉服走秀、汉服快闪，以花朝节、上巳节等中国民间传统节日为契机，多次组织汉服出游活动，展示中华传统文化之美。

　　促中加民心相通

　　让林圣奇感到开心的是，汉服文化在多伦多华人社区的关注度不断提升。“最初，协会成员穿着汉服开展活动，有些人会以为这是亚洲其他国家的民族服装。现在，越来越多人了解汉服的历史文化内涵，还有其他文化社团举办与汉服相关的活动，并邀请我们协会进行指导。”林圣奇说。

　　林圣奇表示，推广汉服一方面增强了华裔的文化认同感和民族凝聚力，另一方面也向加拿大人民介绍了中华文化，帮助他们打开了解中国的一扇窗。“弘扬中华文化是华人为加拿大多元文化社会作贡献。多一点了解才能多一分理解，各族裔才能真正融洽共处。”

　　“今年春节期间，华夏文化传承协会举办了线上庆贺活动，征集新春祝福与节目表演的视频，与海外同胞共贺佳节。”林圣奇说，“未来，我计划与母校华侨大学开展合作，发扬侨校特色，将中华传统文化介绍给更多华侨华人和国际友人。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部