黄晗奕

在2022年举办的第三届加拿大多伦多龙文化节上，浩浩荡荡的“送亲”队伍格外引人注目。在欢快的唢呐声中，轿夫抬着花轿，新郎穿着喜服，送亲队伍将“新娘”送到广场中心的主舞台，并上演“新人”拜天地、拜父母、夫妻对拜等具有浓郁“中国风”的传统汉式婚礼习俗。

作为“汉式婚礼”表演的主要负责人，加拿大华夏文化传承协会会长林圣奇是个铁杆“汉服迷”。多年来，他致力于策划举办社区文化活动，曾获得“多伦多龙文化节特别贡献奖”“加中文化交流个人贡献奖”等荣誉。在接受本报采访时，他动情地说：“热爱中华传统文化的种子在年少时就已埋下，并在海外生根发芽。”

与汉服文化结缘

林圣奇祖籍福建长乐，毕业于华侨大学。虽然大学时期就读土木工程专业，但受到包容开放的校园文化影响，林圣奇一直对文化艺术很感兴趣，学习之余热衷绘画与摄影。

1992年，在改革开放的春风下，林圣奇抱着开阔视野的想法，递交了出国留学申请，并追随自己的兴趣，改变专业方向，进入多伦多乔治布朗学院广告设计专业学习，并先后在多伦多大学、多伦多艺术学院以及圣立加学院进修。

2014年，一次偶然的机会，林圣奇与汉服结缘，逐渐了解汉服背后深厚的文化底蕴。为了让更多人领略汉服文化魅力，林圣奇与一位朋友组织了一次华服晚会，共有300多人穿着中国传统汉服、旗袍参与活动。这次尝试让林圣奇积累了经验。此后，他多次组织小型文艺活动，结识了一群志趣相投的朋友。

随着对汉服文化了解的加深，林圣奇意识到，汉服是中华传统文化的重要载体。当人们被具有民族特色的传统服饰吸引，就会有兴趣了解服饰背后的文化习俗与风土人情。在加拿大这个崇尚多元文化的国家，源远流长、博大精深的中华文化不能缺席。因此，林圣奇决定成立华夏文化传承协会，让中华文化融入加拿大的多元文化中，让不同族裔的当地民众感受到中华文化的魅力。

为文化交流架桥

自2016年夏天成立以来，华夏文化传承协会已在加拿大各地主办、承办、参加了几十场文艺演出和学术交流活动，内容包括琴棋书画、茶道香道文化等各种中华文化精粹，深受多伦多市民欢迎，更有喜爱中华传统文化的加拿大议员参与其中。

2018年，华夏文化传承协会举办了多伦多首届花朝节庆典。农历二月十五是纪念百花生日的花朝节，虽然多伦多仍然冰天雪地，但庆典现场已是“春意盎然”。观礼者身着汉服，扮演“十二花神”的汉服爱好者在众人簇拥中，进行焚香、献礼、献果等祭拜仪式。“祭拜仪式后，会员还进行了诗歌朗诵、乐器演奏等精彩文艺演出。虽然时间紧迫，排练相当辛苦，但他们都认为，体验到前所未有的中华文化内涵和一种传播文化的崇高感，收获了终生难忘的经历。”林圣奇说。

推广汉服文化是华夏文化传承协会的宗旨之一，在许多文化活动中，参与者都身着汉服。“着汉服并不是为了扮演古人，而是要将汉服元素融入文化活动中，实现形式和内容的结合。如果大家都穿着西式礼服参与活动，就会流失一部分中华文化韵味。”除了让大家穿着汉服参与民俗活动，林圣奇还策划了汉服晚会、汉服走秀、汉服快闪，以花朝节、上巳节等中国民间传统节日为契机，多次组织汉服出游活动，展示中华传统文化之美。

促中加民心相通

让林圣奇感到开心的是，汉服文化在多伦多华人社区的关注度不断提升。“最初，协会成员穿着汉服开展活动，有些人会以为这是亚洲其他国家的民族服装。现在，越来越多人了解汉服的历史文化内涵，还有其他文化社团举办与汉服相关的活动，并邀请我们协会进行指导。”林圣奇说。

林圣奇表示，推广汉服一方面增强了华裔的文化认同感和民族凝聚力，另一方面也向加拿大人民介绍了中华文化，帮助他们打开了解中国的一扇窗。“弘扬中华文化是华人为加拿大多元文化社会作贡献。多一点了解才能多一分理解，各族裔才能真正融洽共处。”

“今年春节期间，华夏文化传承协会举办了线上庆贺活动，征集新春祝福与节目表演的视频，与海外同胞共贺佳节。”林圣奇说，“未来，我计划与母校华侨大学开展合作，发扬侨校特色，将中华传统文化介绍给更多华侨华人和国际友人。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)