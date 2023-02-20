本报记者 邹 松

2023年非洲矿业投资大会日前在南非开普敦举行，会议主题为“释放非洲矿业投资：稳定、安全和供应”。非洲多国政府首脑、全球矿业投资界和企业界人士近6000人参会，重点围绕“绿色矿产”议题深入探讨。多方认为，非洲国家应积极发挥资源优势，抓住“绿色矿业”发展机遇，促进增长、造福民众。

随着全球加快绿色转型步伐，各国对锂、钴、镍、铜、石墨等“绿色矿产”的需求不断增加。“绿色矿产”主要被用于制造太阳能电池板、电池、电动汽车和风力涡轮机等。南非地球科学委员会首席执行官莫萨·马布扎在大会上举例说，未来25年，为满足全球可再生能源转型需求，铜矿开采量或将超过历史总量。

根据南非国际事务研究所的数据，非洲大陆拥有世界30%的矿产储量，包括对绿色转型和技术进步至关重要的矿产储量。例如，刚果民主共和国产出世界上约70%的钴，南非拥有全球最大的锰储量，马达加斯加和莫桑比克拥有大量石墨，津巴布韦的锂储量巨大。世界银行2022年发布的《气候行动所需矿产》报告称，当前全球对“绿色矿产”的需求大幅增加，这意味着一些矿产资源丰富的发展中国家可以为实现净零排放目标作出更大贡献，从而推动非洲国家改善就业、加快发展。

南非总统拉马福萨在大会发言中表示，抓住矿业发展的机遇，将助力整个非洲大陆的发展。矿业是南非经济发展的重要支柱之一，约有50万人从事矿业工作。

“对非洲来说，问题不在于我们是否拥有这些矿产，而在于如何释放其价值。”南非布什维尔德矿业公司首席执行官弗图恩·莫扎佩罗表示。

非洲开发银行自然资源管理和投资中心主任瓦妮莎·乌希认为，非洲国家应加强在“绿色矿产”开采上的政策沟通和协调，以便更好吸引投资、创造价值。

非洲矿业投资大会是非洲采矿行业加强国际合作的重要窗口。大会投资组合总监西蒙·福特表示，世界正在经历矿业大宗商品需求的结构性转变，非洲大陆将调整相关政策举措，使“绿色矿产”供应达到一个新水平，并以此吸引清洁能源投资，推动经济加速增长。

（本报约翰内斯堡2月19日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 15 版）

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