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柬埔寨加快汽车和电子业发展

助力经济实现多元化目标

赵以纯
2023年02月20日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　柬埔寨政府近日发布《发展和吸引汽车业投资路线图》及《发展和吸引电子业投资路线图》，为促进该国汽车和电子产业转型发展提供重要指南。在两份路线图文件中，柬政府制定了短、中、长期战略目标，将汽车业和电子业视为“柬埔寨参与全球价值链的优先领域”。

　　为确保两份路线图文件的落实，柬政府将实施“全面的跨部门行动计划”。该计划包括20多项具体举措，涵盖跨部门战略和协调、人力资源和创新、基础设施、贸易便利化、投资和经商环境5个领域。例如，根据该计划，柬政府将进一步降低电价，并通过协调跨境运输以降低物流成本，为汽车和电子业相关企业创造更加便利的投资环境。

　　柬政府还将设立汽车和电子业集群点或经济特区，并与主要汽车和电子业出口市场签订自由贸易协定，吸引更多跨国企业赴柬投资兴业。政府将设立“汽车和电子业发展基金”，为相关企业培训技术工人。柬政府预计，未来5年内，汽车和电子业将为国家创收21亿美元外汇，创造约2.6万个就业岗位。

　　近年来，柬汽车业和电子业发展迅速。2015年至2019年，柬汽车零部件出口额从6000万美元增至2亿美元，电子产品出口额从4亿美元增至9亿美元。中国、日本、韩国都是柬埔寨的主要投资来源国。其中，中国在柬已有7家汽车组装公司。柬埔寨发展理事会秘书长宋金达表示，未来几年，柬埔寨有望转变为汽车零部件和电子元件制造中心，并加速成为区域乃至全球范围内的主要出口商。两份路线图文件将帮助柬尽快实现上述目标。

　　柬埔寨《高棉时报》称，柬埔寨的传统支柱产业是服装加工业及旅游业，加快发展汽车和电子业将助力经济多元化发展，帮助柬在区域和全球价值链中获得更有利位置，同时还能培养更多技术型劳工，改善民众生活。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月20日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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