杨文明 蔡树菁

“当导师将这个培训信息分享给我时，我毫不犹豫报了名。”说起上海合作组织国家减贫与发展培训班的课程，来自巴基斯坦的学员萨赫里什·哈努姆打开了话匣子：“年轻人如何参与减贫工作？如何通过创新助推乡村发展？我想通过参加培训，了解中国的发展经验。”

目前，为期3个月的上合组织国家减贫与发展培训班（昆明）正在通过线上方式举行。该培训旨在落实上合组织成员国元首理事会第二十一次会议上关于“未来3年，中方将向上海合作组织国家提供1000名扶贫培训名额”的承诺。来自上合组织成员国的200余名减贫与发展等领域人才参加此次培训。

培训围绕精准扶贫与乡村振兴、绿色发展与数字经济、青年创新创业与青年发展3个模块展开。“培训课程中既有专家讲解，也有实践分享。我们可以了解到中国实施精准扶贫和乡村振兴战略的具体方法和步骤，不少经验都值得巴基斯坦借鉴。”随着培训的深入，哈努姆的疑问得到了解答，笔记中又新增了数字经济、青年创新等内容。

“云南省是中国脱贫攻坚的主战场之一，形成了一批典型做法和成功案例。”中国国家乡村振兴局督查专员李越介绍，昆明是全国首批承接上合组织扶贫培训的城市之一，这次培训专门设计的课程体系不仅涵盖中国减贫治理的实践成就、政策措施和模式路径，还结合举办地昆明的实际情况选取案例，系统展示减贫治理与共同发展的经验做法。

作为此次培训的一部分，昆明还将举办第二届绿色发展国际合作（昆明）论坛，以绿色发展为主题，共同探讨“绿色与减贫”融合发展话题，搭建国际合作平台，促进各国城市之间交流绿色发展理念，分享绿色发展经验，开展务实合作。

吉尔吉斯斯坦驻华大使阿克提列克·穆萨耶娃说，中国的扶贫经验值得借鉴，中国正积极与上合组织成员国展开务实合作，助力实现偏远地区的扶贫和减贫。

“减贫和发展对于上合组织成员国意义重大。上合组织国家的青年们可以把培训所学用于改善本国状况，为我们创造一个更美好的未来。”俄罗斯学员、上合国家青年平台国际合作总监奥莱西娅·埃尔马科娃期待，未来有更多上合组织国家的青年参与推进减贫和发展事业，促进上合组织成员国创新创业，实现绿色发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)