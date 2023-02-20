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比利时首相德克罗会见王毅

2023年02月20日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报慕尼黑2月19日电  （记者张慧中）当地时间2月18日，比利时首相德克罗会见出席慕尼黑安全会议的中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

　　王毅表示，中比关系保持良好发展势头，两国贸易再创新高，互利合作不断取得新进展，这符合两国的共同利益，也是中欧关系发展的积极因素。中国成功控制疫情后，经济强劲复苏，将为中比合作带来更大机遇。我们赞赏首相先生倡导开放合作、反对“脱钩断链”，发出了欧洲理性和负责任声音。中方愿同比方一道，坚决维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。比利时是欧盟创始成员国，期待比方为中欧关系发展继续发挥建设性作用。

　　王毅强调，台湾问题事关中国核心利益。中方赞赏比利时政府坚持一个中国原则，希望比方妥善处理涉台问题。

　　德克罗表示，比中一直保持着密切的沟通交流，比方重视对华关系，将坚定奉行一个中国政策，希望加强两国经贸、民航、新能源等领域的合作。

　　双方还就乌克兰问题交换了意见。

　　当日，王毅还会见了荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉、爱尔兰副总理兼外交与国防部长马丁、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、英国外交发展大臣克莱弗利、日本外相林芳正、奥地利外长沙伦贝格、乌克兰外长库列巴。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月20日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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