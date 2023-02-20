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中国式现代化促进世界和平发展（国际论坛·读懂中国·读懂中国共产党）

爱德华多·雷加拉多
2023年02月20日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国坚持走和平发展道路，不仅为自身的现代化建设营造了良好的国际环境，也对人类社会的发展进步产生了重大影响

　　

　　实现现代化是中国人民孜孜以求的梦想。近代以来，中国一度遭受侵略，饱受屈辱和苦难，人民生活十分困苦。中国共产党自1921年成立之日起就不懈探索中国现代化道路，推进中国现代化事业。经过中国共产党和中国人民的长期努力，中国式现代化取得了举世瞩目的成就。

　　中国式现代化与资本主义国家的现代化有着显著区别。资本主义国家现代化伴随着形形色色的殖民主义、新殖民主义，带来了对其他国家的大规模掠夺和欺压。中国式现代化与之截然不同。中国始终坚持走和平发展道路，这一战略抉择有着深厚历史文化渊源，不仅符合中国的根本利益，也符合世界历史发展趋势。

　　早在1955年举行的万隆会议上，中国就积极倡导和平共处五项原则，并推动将其写入万隆会议十项原则，为维护世界和平作出了巨大贡献。和平共处五项原则始终是中国外交政策的基石，鲜明体现了中国的和平发展理念。中共二十大报告提出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

　　中国始终以维护国际和平安全为己任。中华人民共和国成立以来，从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国土地。中国始终尊重各国主权和领土完整，从不干涉别国内政，并积极为推动构建更加公正合理的国际秩序作出努力。目前，中国是联合国第二大会费国和维和摊款国，也是安理会常任理事国中第一大维和人员出兵国，是联合国维和行动的关键力量。

　　中国坚持走和平发展道路，不仅为自身的现代化建设营造了良好的国际环境，也对人类社会的发展进步产生了重大影响。世界银行报告显示，2013年至2021年中国对世界经济增长平均贡献率高达38.6%，是拉动世界经济增长的第一动力。中国倡导建设开放型世界经济，携手各方高质量共建“一带一路”，提出并推动落实全球发展倡议、全球安全倡议，为世界和平发展贡献重要力量。

　　环顾当今世界，霸权主义、强权政治依然存在，世界和平稳定仍面临诸多挑战。在复杂严峻的国际形势下，中国主动作为，坚定捍卫多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平稳定发挥着更加重要的作用。

　　展望未来，中国朝着全面建成社会主义现代化强国的目标不断前行，必将进一步加强同世界各国的共赢合作，为世界和平与发展作出更大贡献。

　　（作者为古巴国际政治研究中心中国问题专家）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月20日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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