人民网东京2月12日电 （记者岳林炜）2月10日，中日韩合作秘书处在日本东京举办“中日韩青年日”活动，发布“中日韩青年交流网络”。中国驻日本大使孔铉佑、日本外务副大臣武井俊辅和韩国驻日本大使尹德敏出席活动并同三国青年代表对话。中日韩三国外交机构、国际交流促进机构、友好团体、高校师生等约100名相关人士现场参加活动。

“中日韩青年交流网络”平台发布仪式现场。人民网记者 岳林炜摄

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊在开幕致辞中表示，青年强则亚洲强。发展面向未来的中日韩关系的前提是互信友好，而互信友好的养成有赖于持续不断地交流。她表示期待“中日韩青年交流网络”汇聚合力，共同促进本地区持久和平、普遍繁荣和共同文化传承。

在高端对话环节，孔铉佑、武井俊辅和尹德敏高度肯定三国民间交往、特别是青年之间的交流对增进三国人民相互理解、认知与友好及对发展面向未来的三国关系的重要作用。他们鼓励三国年轻人多了解对方语言文化、到对方国家学习工作，表示三国政府将继续为三国青年互动创造更多机会。

“中日韩青年交流网络”是为三国年轻人学习交流、共同成长创造更多空间而建立的社交平台。历经半年多时间筹备，中日韩合作秘书处将中日韩“青年大使”“青年峰会”“青年演讲比赛”等九项青年交流项目整合到该网络框架内统一运营。据悉，未来“中日韩青年交流网络”还将引进中日韩部长级会议机制配套青年项目等其他内容。目前，“中日韩青年交流网络”已开放会员注册及项目申请。

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