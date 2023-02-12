人民网讯 叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班表示，美西方国家根本不考虑人民的生命安全，他们关于叙利亚人道主义事务的言论纯属谎言。

据叙利亚《祖国报》2月12日报道，沙班11日接受俄罗斯记者采访时表示，美国和欧盟极力指控叙利亚政府的人道主义政策和做法，事实他们的指控和言论没有任何根据。沙班称，地震给叙利亚造成了大量人员伤亡，数百栋建筑物倒塌和破裂，当前叙利亚很艰难。尽管如此，叙利亚部长会议仍决定向全国所有灾区都提供援助，其中包括不在政府控制范围内的地震灾区。

沙班说，美国声称他们允许人道主义援助进入叙利亚以及部分临时解冻扣押的叙利亚人民的资金，但事实并非如此，美国是想以此给人留下虚假的人道主义印象。至于欧盟，沙班说，他们也没有向叙利亚提供应对地震灾情的援助，在欧洲国家的许多叙利亚人想向叙利亚境内汇救援款也不被允许。

沙班强调，除了对叙利亚实施非法制裁外，美国还占领着叙利亚北部和东部部分地区，窃取石油、天然气和小麦，每天都有数十辆坦克和卡车离开叙利亚领土前往美国在伊拉克北部的军事基地。另外，美国声称在叙利亚北部的军事存在是为了打击恐怖主义势力，而事实恰恰相反，他们是在阻挠和破坏中东地区的稳定和和平。（安国章）

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