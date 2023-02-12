新华社纽约2月11日电 综合新华社驻外记者报道：联合国负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲思11日在土耳其表示，土南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震是该地区一个世纪以来遭受的最严重灾害。同日，亚美尼亚和土耳其重开陆路口岸，以方便运送人道救援物资。

格里菲思当天在视察土南部地震重灾区卡赫拉曼马拉什市时说，震后100多个国家和地区向土耳其派遣了应急救援队，但“我们需要的不仅仅是这些”。联合国将于12日或13日发布一项明确计划，呼吁进行为期3个月的筹款赈灾行动，为土耳其和叙利亚提供人道主义援助。

格里菲思说，此类规模的自然灾害发生后，第二阶段的工作重心通常在医疗方面。“我们非常担心土耳其和叙利亚的卫生医疗问题。”

土耳其医学协会11日发表声明提醒地震后警惕传染病流行。声明说，地震导致电力、供水、污水处理等基础设施损坏，将增加水源性和食源性疾病的风险。

土耳其卫生部长科贾11日晚说，此次地震在土已造成22327人死亡、80278人受伤。据土媒体报道，死亡人数仍在上升，救援人员当天在废墟中仅找到少数幸存者，10个受灾省份的搜救工作已开始转向废墟清理。

土耳其总统埃尔多安同日在东南部城市迪亚巴克尔说，目前在土各国搜救人员超过16万人。此次地震的破坏程度是1999年8月土中西部地震的3倍。他宣布，大学生接受远程教育的安排将持续至今年暑期，其间所有公立大学学生宿舍都预留给灾民临时居住。

据土耳其阿纳多卢通讯社11日报道，土耳其和亚美尼亚之间的边境关卡数十年来首次开放。一支装载亚美尼亚援助食品、药品和饮用水的车队当天顺利通过关卡，前往土东南部阿德亚曼省。

亚美尼亚外交部发言人胡纳扬同日在社交媒体上说，亚美尼亚通过与土耳其的陆路口岸向土运送了一批人道主义救援物资。

土耳其卡赫拉曼马拉什省6日凌晨发生7.7级地震，周边多个省份震感强烈，随后附近地区又发生多次余震。强震给土叙两国造成重大人员伤亡。

土耳其位于地震多发带。1999年8月，土中部和西部地区发生7.4级地震，同年11月土西部又发生7.2级地震。两次大地震造成1.8万人丧生；2011年10月，土东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡；2020年10月，土西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。（参与记者：熊思浩、李铭）

(责编：王静、岳弘彬)