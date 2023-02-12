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救援日记：余震之中，期盼更多生命奇迹

扬州市蓝天救援队队长 张昀路
2023年02月12日13:43 | 来源：人民网-国际频道
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2月11日凌晨2点多，回到营地；2月11日上午9点35分，集合再出发！

从2月9日上午抵达土耳其马拉蒂亚市正式投入救援开始，我和队友们三天内分别在5个任务点开展了搜救工作。马拉蒂亚市是此次土耳其地震的重灾区之一，救援环境复杂多变。

在进行开凿墙体等破拆工作时，经常会发生余震。尽管余震规模不大，现场人员站立状态震感较弱，但在破拆作业时震感会相对明显，现场有碎石滚动、滑落，我们只能先行撤离作业点。当再次回到作业点时，原有空隙被余震后的碎石重新填充夯实。

但无论困难多大，我们都不会停下每一次的搜索、每一次的破拆、每一次的挖掘。

蓝天救援队在马拉蒂亚市开展救援。张昀路供图

在生命探测仪显示红点时，我们第一时间向红点所在位置挺进；在接到当地民众提供的救援请求或线索时，我们会第一时间处理。往往需要在较长作业时间后，才有条件使用蛇眼视频探测仪深入缝隙查看。

但无论耗时多长，我们都不会放弃每一次的探测、每一次的连线、每一次的营救。

蓝天救援队在马拉蒂亚市开展救援。张昀路供图

面对来自中国的救援力量，当地志愿者十分欢迎，热心提供帮助。我们的随队翻译，是一位在土耳其经商的华人和曾在华留学的土耳其人。言谈之间，他们不乏对中国的思念。见到我们在灾区逆行的身影，他们点赞：“中国救援，好样的！”

蓝天救援队队员深夜回营地作短暂休整。张昀路供图

震后，当地民众生活物资缺乏，但还给我们蓝天救援队送来面包、糊糊汤……小小的食物，承载的是他们最朴实、最诚挚、最真情的感谢。

蓝天救援队队员深夜回营地作短暂休整。张昀路供图

余震之中，携手逆行，我们期盼更多生命奇迹！

（人民网记者吴思萱采访整理文字，人民网刘动剪辑视频）

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(责编：崔译戈、杨牧)

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