新华社贝鲁特2月12日电（张哲 李竹林）当地时间2月11日，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）在位于黎南部辛尼亚村的中国第21批赴黎维和多功能工兵分队营区举行代号“猛虎-2023”演习，中国维和官兵出色完成联黎部队雇员及其家属紧急疏散课目演练。

此次演习，以任务区爆发大规模冲突，安全局势严重恶化，中国维和部队接收、保护、转移联黎部队雇员及其家属为背景，旨在检验中国维和部队安全保障能力。演习持续3个小时，中国维和分队出动100余名官兵和10辆车辆装备，圆满完成紧急避险、营区防卫、武装护送等8个课目演练。

上午8时许，中国维和部队指挥所接到联黎部队司令部指令后，立即拉响防空警报，转入一级戒备状态，指挥员下达作战命令，各编组按照分工有序展开。安全警戒组请领武器弹药快速进入哨位，前出救援组出动装甲步兵车、装甲救护车展开人员营救，营门检查组查验雇员及其家属身份并接收其入营，此外，分队还为联黎部队雇员及其家属提供饮食及医疗保障。

11时05分，最后一名雇员安全抵达营区，联黎部队工作人员现场进行安全常识和紧急避险授课，随后带领雇员及其家属参观掩体并合影留念，演习正式结束。

此次演习由联黎部队司令部指导，中国维和部队组织实施，意大利、爱尔兰、波兰等10个国家60余名维和人员及20余名雇员参与。

“整个演习过程中，中国维和部队反应迅速、处置得当，体现了专业的素养和良好的训练水平，演习非常成功！”演习结束后，联黎部队安全训练官胡里奥对中国维和官兵给予高度评价。

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