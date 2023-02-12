人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国维和多功能工兵分队出色完成“猛虎-2023”演习

2023年02月12日12:33 | 来源：新华网
小字号

新华社贝鲁特2月12日电（张哲 李竹林）当地时间2月11日，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）在位于黎南部辛尼亚村的中国第21批赴黎维和多功能工兵分队营区举行代号“猛虎-2023”演习，中国维和官兵出色完成联黎部队雇员及其家属紧急疏散课目演练。

此次演习，以任务区爆发大规模冲突，安全局势严重恶化，中国维和部队接收、保护、转移联黎部队雇员及其家属为背景，旨在检验中国维和部队安全保障能力。演习持续3个小时，中国维和分队出动100余名官兵和10辆车辆装备，圆满完成紧急避险、营区防卫、武装护送等8个课目演练。

上午8时许，中国维和部队指挥所接到联黎部队司令部指令后，立即拉响防空警报，转入一级戒备状态，指挥员下达作战命令，各编组按照分工有序展开。安全警戒组请领武器弹药快速进入哨位，前出救援组出动装甲步兵车、装甲救护车展开人员营救，营门检查组查验雇员及其家属身份并接收其入营，此外，分队还为联黎部队雇员及其家属提供饮食及医疗保障。

11时05分，最后一名雇员安全抵达营区，联黎部队工作人员现场进行安全常识和紧急避险授课，随后带领雇员及其家属参观掩体并合影留念，演习正式结束。

此次演习由联黎部队司令部指导，中国维和部队组织实施，意大利、爱尔兰、波兰等10个国家60余名维和人员及20余名雇员参与。

“整个演习过程中，中国维和部队反应迅速、处置得当，体现了专业的素养和良好的训练水平，演习非常成功！”演习结束后，联黎部队安全训练官胡里奥对中国维和官兵给予高度评价。

(责编：王静、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部