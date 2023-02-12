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“当丝绸遇上琥珀”音乐会在波兰举行

2023年02月12日10:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙2月10日电 （记者于洋）由中国驻波兰大使馆与“波兰家园”公民协会共同举办的“当丝绸遇上琥珀”音乐会10日晚在华沙斯塔西茨宫举办。中国驻波兰大使孙霖江、“波兰家园”公民协会主席加耶夫斯基和波政府官员、前政要、各界友好人士以及在波华侨华人、中资企业、留学生代表200余人相聚一堂，用音乐礼赞中波友谊、弘扬丝路精神。

10日晚的斯塔西茨宫张灯结彩，充满节日的喜庆气氛，传统中国民乐余音袅袅，绕梁不绝。音乐会上，中波两国艺术家使用各自国家的传统乐器，为大家倾情演绎体现中波音乐文化交融互鉴的精彩曲目，受到了在场观众的高度称赞。

孙霖江在致辞中表示，过去一年是极不平凡的一年。中波关系稳中有进，两国保持高层交往良好势头，各领域务实合作快速发展，双边贸易额稳步增长。展望新的一年，中国必将以新征程上的新发展、新作为，为中波关系注入新动力，为包括波兰在内的世界各国带来新机遇。

孙霖江指出，波兰位于“丝绸之路”和“琥珀之路”的交汇点，拥有优越的地理位置。波兰是最早一批响应“一带一路”倡议的国家之一,也是最早同中国签署“一带一路”政府间谅解备忘录的国家之一。2023年是“一带一路”倡议提出10周年，共建“一带一路”迎来新的契机。站在新的历史起点上，中波共建“一带一路”将不断走向深入，结出更多硕果，更好造福两国和两国人民。

加耶夫斯基祝贺中国各领域发展取得巨大成就并表示，波中友谊源远流长，历久弥坚。和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是波中交往的主旋律。波中两国文化交融碰撞，有力促进民心相通，也将有力推动各领域友好合作。

(责编：崔译戈、常红)

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