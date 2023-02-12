宝云（左）在闽宁镇与当地居民交流。

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泰瑞尔在太原汾河公园骑行。

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贺巴在阅读书籍。

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阿贾伊（左二）和同事们在工作。

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太原汾河景区远景。

李联军摄

黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带。近年来，黄河流域生态保护和高质量发展战略持续推进落实，给当地经济社会发展和百姓生活带来可喜变化，许多在黄河沿线工作和生活的外国友人作为见证者，对中国高质量发展前景充满期待。

走访宁夏山区的《山海情》阿语译者巴图尔·内贾维——

“对中国取得的成就感到钦佩”

本报记者 秦瑞杰

钻地窝子、学摘蘑菇、体验烤土豆……在电视剧《山海情》拍摄地、宁夏回族自治区银川市永宁县闽宁镇，摩洛哥姑娘巴图尔·内贾维（中文名宝云）亲身感受到移民群众生活翻天覆地的变化。

2022年12月，这部脱贫题材电视剧的阿拉伯语版首次在海外播出。电视剧讲述了世代生活在宁夏南部山区的老百姓在闽宁协作机制的帮助下，搬迁到黄河边创造新生活的故事。宝云，正是这部电视剧的阿语译者。

在翻译《山海情》时，为加深对剧情的理解，宝云实地探访了闽宁镇。走进小镇，条条柏油马路纵横交错，排排楼房庭院干净整洁，居民休闲广场热闹非凡、人来人往。向远处眺望，小镇周边的葡萄园星罗棋布，在碧空下汇聚成一片绿色的海洋。

尤其令她震撼的是这里的女性，“她们在这里扎根、识字、发家致富，就和剧里的女主人公水花一样。”在闽宁镇的闽宁禾美电商帮扶车间，当地妇女借助电商致富增收，成为家庭的经济支柱，并被冠以“巧媳妇”称号。“居民生活水平的提高，在女性身上体现得淋漓尽致。”宝云感慨，从腼腆害羞到面对镜头侃侃而谈，闽宁女性在不断成长和提升。

1996年，福建与宁夏签订对口帮扶协议，一场跨越2000多公里的闽宁协作由此展开。20多年来，福建和宁夏在经济、文化、教育、卫生等领域开展全方位合作，以此得名的“闽宁镇”也成了闽宁协作的一个缩影。

“《山海情》里有很多种植双孢菇的场景，就是在闽宁镇拍摄的。到了现场，我才知道是怎么一回事。”宝云从剧中场景进入现实，“居民易地搬迁过来以后，来自福建的专家带领当地百姓种蘑菇，发展产业，脱贫致富，大家的生活有了很大改善。”

在闽宁镇，这样的变化还有很多。村容村貌提升、改水改厕、村村通硬化路、建起当地第一家电影院……如今，这个塞外小镇绿化覆盖率达35%，常住人口接近6万。“我看到很多村民都在院子里养起了观赏花卉。他们说，现在日子好了，也要讲究生活质量。这样的故事让人心动，应该讲给更多的外国受众，让他们看到中国的发展变化。”宝云说，这几年建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，当地人生活的幸福感不断提升，“很多外国人和我一样，对中国取得的成就感到钦佩，想知道中国快速发展的秘诀”。

中外交流，文化先行。宝云说，以前阿拉伯国家民众了解中国往往通过英文和西方视角，而现在则更倾向于“向东看”，许多翻译成阿拉伯文的中文书籍在当地反响不俗，未来潜力巨大。

目前，宝云正在参与“读懂中国”系列丛书的审校工作。这套丛书邀请一系列中外各领域权威专家学者，从他们的视角介绍中国。宝云说，她希望通过自己的翻译工作，帮助阿拉伯国家受众更好地“读懂中国”。“我愿意继续当好阿中友好使者，讲好中国故事，将更多优秀的中国图书翻译推广到阿拉伯国家，为加强阿中文化交流作出自己的贡献。”

生活在山西太原的“首席体验官”、英国人瑞思·泰瑞尔——

“汾河生态景区令人心旷神怡”

本报记者 付明丽

“刚到太原时，正是初冬时分。乘车沿着汾河一路向北，金黄的银杏树叶随风飘落，一座座大桥飞跨两岸，美得好像走进了一幅画中。”初到太原，英国人瑞思·泰瑞尔就对汾河印象深刻。3年前，他来到位于汾河西畔的太原理工大学，成为外国语学院的一名教师，他对太原的了解也从汾河开始。

汾河是黄河第二大支流，也是山西的母亲河，流经太原境内188公里。曾几何时，由于开发过度、采砂排污，汾河污染严重，一度断流。为加强黄河中游水土保持和污染治理，山西通过一系列措施治理汾河，将黄河流域生态保护和高质量发展工作落到实处。2021年9月，汾河太原城区段生态修复治理工作全面完成。

如今，汾河水量丰起来了、水质好起来了、风光美起来了——汾河景区种有各类树木花卉230余种，绿地面积达8.5平方公里；沿河道两岸而建的汾河公园，也成为市民户外休闲娱乐首选地。

有空时，瑞思喜欢去汾河公园走走，但目前也只逛过一半。“汾河公园面积很大，而且生态环境非常好，一年四季都有水鸟，我看到过白鹭、秋沙鸭等。听拍鸟的摄影师介绍，景区里有160多种鸟类活动，包括很多珍稀鸟类。汾河生态景区令人心旷神怡。”瑞思说。

前不久，瑞思受邀拍摄山西广播电视台承制的体验类节目《首席体验官》，首站便来到汾河公园。在镜头里，这位英国体验官骑上小轮车、跟着当地人学习民间舞蹈“小花戏”……“我跟汾河真是有特别的缘分。”瑞思感慨。

太原三面环山。玉泉山、崛围山、东山、西山……“这些山几乎从城市的每个角落都能望到，赋予太原一种独特的气质。”瑞思说，春天去玉泉山森林公园赏樱花，秋天到崛围山看红叶——这些山给他留下深刻印象，也见证了太原在环境保护方面的努力。

有些山一度因私挖乱采伤痕累累，经过持续治理，许多城郊森林公园陆续建成，昔日植被稀少的山头，如今一片郁郁葱葱。“绿水青山让人们的生活更美好。”在瑞思看来，良好的生态环境是城市文明的生动体现，也是人们生活品质的重要保障。

“太原是一座宜居的城市。”3年过去，瑞思深深喜欢上这里，“贯穿南北的汾河让整座城市都流动起来，汾河两岸坐落着各种各样的博物馆，是了解中国文化的生动窗口。太原不仅有山有水，还有数千年的悠久文化，这里还有更多的地方等待我去探索。”瑞思告诉记者，他会继续在太原工作生活，并把自己的所见所闻分享给家人和朋友。

郑州大学的突尼斯学者贺巴——

“开满鲜花的沿黄生态廊道是我的第二故乡”

本报记者 王 者

结束一周的忙碌，周六一早，贺巴约上三五好友，来到河南省郑州市惠济区的沿黄生态廊道慢跑。中午时分，在附近寻一处农家乐，点上一条地道的黄河鲤鱼，大家一起大快朵颐。每到周末，到黄河岸边休闲游玩，已成为贺巴钟爱的放松方式。

贺巴来自突尼斯，今年30岁，已在郑州生活了8年。2012年，她第一次来到中国，就被中国传统文化深深吸引，决定大学毕业后来中国留学深造。2014年，贺巴从突尼斯迦太基大学高等语言学院中文专业毕业，来到郑州大学攻读汉语国际教育专业硕士，后又在郑大获得公共管理博士学位。去年，她成功申请博士后，在郑大历史学院世界史博士后流动站工作，开展中东历史问题研究。

“‘黄河之水天上来’，我第一次来中国时就听说过关于黄河的诗句，亲眼看看黄河的波澜壮阔曾是我的愿望。”刚到郑州不久，贺巴就和同学一起来到黄河岸边参观游览。站在黄河岸边，远眺滚滚东流的黄河水，贺巴想起流经家乡突尼斯的迈杰尔达河，“在那一刻，我想到了故乡，也更加理解黄河作为中华民族母亲河的深刻含义。”

共同抓好大保护，协同推进大治理，黄河正成为造福人民的幸福河。“如今，黄河边的生态明显改善了。”贺巴回忆，刚来郑州时，冬天常有雾霾，天空灰蒙蒙的；黄河沿岸时有私搭乱建，滩涂上也能看到垃圾，每次为了找一个好的观景位置，贺巴要走很久。近年来，这里的面貌发生了巨大变化，天蓝了，水清了，城市更加整洁美观。

“黄河沿岸已经成为市民亲近自然的好去处。”贺巴说。近年来，郑州市大力实施生态保护修复工程，完成沿黄生态带绿化提升1685亩，造林绿化2.4万亩，还打造了全长76.5公里的沿黄生态廊道，廊道两侧鲜花簇拥，不远处滩地里青草茂密，每隔一段就建有专门的观景平台。

探寻黄河文化是贺巴的爱好。她梳理了有关黄河文化的旅游资源，一到假期，便走进河南博物院、嵩山少林寺和双槐树遗址等名胜古迹，实地感受黄河文化。“这是我跟朋友参观少林寺塔林时拍下的照片。”“这是我去河南博物院参观时拍下的短视频。”……贺巴拿出手机，与记者分享她的见闻。“我把自己看到的风景、感受到的历史底蕴分享给家人，他们都非常希望有机会来河南逛一逛、看一看。”这几年，贺巴用镜头记录下在郑州生活的精彩瞬间，发布在社交平台，收获了不少网友的点赞，“希望让更多人感受到黄河文化的魅力。”

2018年，突尼斯同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。“期待阿中之间开展更多的交流与合作，尤其是文化领域的合作。在郑州生活多年，我对这座城市的归属感越来越强，开满鲜花的沿黄生态廊道是我的第二故乡。我愿做传播黄河文化的使者，让更多人听到黄河的故事。”贺巴说。

山东东营高新区企业外籍职员阿贾伊·塞斯——

“生态环境的改善是留住人的一块磁石”

本报记者 王 沛

山东省东营市的一处公园里，刚结束慢跑的阿贾伊·塞斯正在智慧健身器材区拉伸放松。离公园不远，就是他就职的山东科瑞油气装备有限公司（以下简称“科瑞”）。在东营高新技术产业开发区，公园连着绿地，道路伴着林带，社区功能齐全，厂区现代气派。

“过了春节长一岁，我今年34岁了！”阿贾伊是科瑞营销总监。他带记者来到办公室，指着一棵发财树，用流利的汉语告诉记者：“那棵树是我刚来东营栽下的小苗苗，现在长得比我都高了！”

2009年，阿贾伊从尼泊尔来到中国，在东营就读中国石油大学石油工程专业。感受到中国经济发展的蓬勃活力，毕业后他决定留在中国。2017年，他成为科瑞的一名营销经理，为来自世界各地的技术人员提供专业培训。此后的几年间，他感受到中国推动科技创新的力度越来越大，也见证了东营高新区石油装备企业实现集群式发展。

2021年10月，习近平总书记在山东省济南市主持召开深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，强调“十四五”是推动黄河流域生态保护和高质量发展的关键时期，要抓好重大任务贯彻落实，力争尽快见到新气象。这让阿贾伊感到很振奋，“中国高度重视推动企业技术研发与创新，能源结构正加快向多元化转变。”阿贾伊说，近年来，科瑞持续加大研发投入，在全球设立了16个技术研发中心和科研实验室，去年超4%的销售收入用于研发。

走进生产车间，一排排国六标准2500型超高压压裂车整装待发。压裂车是页岩气开采的利器。“这十几台压裂车将陆续发往‘一带一路’共建国家。”阿贾伊边说边走近一辆压裂车，“这辆车安装了36兆帕高精度化学注入撬设备，是为中东客户量身定制的。目前已经有几辆压裂车抵达阿曼等国项目现场并成功应用，外国客户都对中国技术赞不绝口，这让我也与有荣焉。”

阿贾伊说，高质量发展意味着技术研发高精尖、质量管控更严格、管理模式更前沿，中国政府致力于健全科技创新保障措施，完善国家创新体系，“我们对未来的发展信心十足”。

高质量发展，人才是关键。如何留住更多人才，激发创新活力？“生态环境的改善是留住人的一块磁石。”阿贾伊以自己的经历为例，这些年在中国，工作之余他喜欢到山东各地走走，无论是在黄河三角洲国家级自然保护区，看黄河浩浩荡荡入海的壮观景象，还是在城市公园、周边湿地、广利河畔散步，看沙鸥翔集、锦鳞游泳，每到一处，生态环境之美总令他心折。

“春天来了，一切都在复苏，让人心怀喜悦。”阿贾伊说，未来，他打算畅游中国大好河山，领略更多美景，体验不一样的风土人情。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)