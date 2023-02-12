新华社北京2月11日电 2月11日，第十六届中日节能环保综合论坛以线上线下相结合方式在北京举办。中共中央政治局委员、国家发展改革委主任何立峰出席主论坛并发表主旨演讲。

何立峰指出，举办本届论坛是落实习近平主席和岸田文雄首相曼谷会晤共识、加强中日绿色发展合作的重要举措。中国将全面贯彻落实中共二十大精神，加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，全面加强资源节约，积极稳妥推进碳达峰碳中和，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。中国愿同日方一道，继续深化绿色低碳产业合作、技术合作、政策对话和人文交流，推动两国绿色发展合作不断迈上新台阶。

日本经济产业大臣西村康稔出席主论坛并发表主旨演讲。

论坛由中国国家发展改革委、商务部与日本经济产业省、日中经济协会共同举办，包括主论坛和能效提高、汽车电动化智能化、氢能、中日长期贸易4个分论坛。来自中日两国政府、企业、机构的代表进行了交流。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 02 版）

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