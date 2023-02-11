2月10日，国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见柬埔寨首相洪森。洪森是癸卯兔年新春首位应邀访华的外国领导人。此次会见，习近平主席同洪森首相共同开启了中柬命运共同体建设新时代。

人们不会忘记，3年前，在中国人民抗击新冠疫情的关键时期，洪森顶风冒雪“逆行”访华，表达对中国抗疫的坚定支持。

3年来，中柬在抗击疫情过程中守望相助，成为两国命运与共的生动写照。“无论是3年前的那次访问，还是此访，我都希望传递柬埔寨人民始终同中国人民坚定站在一起的明确信息。”洪森说。

时光流转，记录了两国携手并进的坚定步伐，见证着中柬关系的高水平与特殊性。

回望历史，中柬友谊历经岁月风雨洗礼，跨越世纪、历久弥新。

进入新时代，习近平主席同洪森首相10余次会面、通电话，密切互动，为推动中柬全面战略合作伙伴关系持续深入发展发挥重要战略引领作用。在双方共同浇灌下，中柬友谊牢不可破、枝繁叶茂，日益焕发新的生机活力，中柬关系发展为构建新型国际关系树立了典范。

2019年4月，中柬率先签署构建命运共同体行动计划，不仅为双边关系发展注入了新动力，也为构建周边乃至人类命运共同体积累了重要实践经验、发挥了先行示范作用。

这是一个特殊的时间节点：2023年正值中柬建交65周年。双方此前已将今年确定为中柬友好年，决定共同举办系列庆祝活动，增进两国人民相互了解和友好感情。

此次会见中，习近平主席指出，中方愿同柬方“携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体”。这一新定位，为中柬关系发展标注新高度，也传递出两国人民对中柬友好合作的新期待。

会见中，习近平主席强调，中方“愿在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中，同柬方共享机遇、共谋合作、共促发展”，并指出双方可以从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手，着力打造中柬“钻石六边”合作架构。

对此，洪森予以积极回应，表示柬方希望以柬中建交65周年为契机，进一步巩固柬中铁杆友谊，深化治党治国理政经验交流和各领域务实合作。

洪森此访期间，中柬双方又签署了外交、经贸、发展合作、基础设施、文化遗产保护等多项双边合作文件。

在实现各自国家发展的追梦路上，中柬两国携手合作，将进一步释放更大发展潜力，为中柬命运共同体建设注入更多内涵、更大动力，为两国人民带去更多实实在在的利益。

眼下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，地区形势也备受关注。对于国际和地区事务，中柬两国有着广泛共识和共同愿望。

双方就共同关心的问题交换意见。习近平主席强调，中方站在历史正确的一边，将坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护国际公平正义。洪森首相表示，中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，对维护世界和平、促进共同发展意义重大，柬方积极支持并参与。

新春伊始，万物萌发。

2月11日，两国发表《中华人民共和国和柬埔寨王国关于构建新时代中柬命运共同体的联合声明》。传承世代友好、承载丰富内涵、彰显时代价值的新时代中柬命运共同体建设，必将为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定发展贡献更多正能量。

策划：霍小光

主笔：王宾

统筹：刘华、王宇、王绚、杨依军

视觉 | 编辑：吴晶晶、袁睿

新华社国内部制作

新华社第一工作室出品

(责编：袁勃、岳弘彬)