新华社北京2月10日电 综合新华社驻外记者报道：据土耳其和叙利亚政府及救援机构消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致土叙两国超过2.2万人遇难。中国救援队10日在土耳其继续展开有力救援行动。

据土耳其灾害与应急管理署10日发布的最新数据，强震已造成该国1.9万余人死亡；累计发生余震1500余次，超过7.5万人被从土耳其南部震区疏散，超过12万人参与土境内震后救援行动。

土耳其总统埃尔多安当天在土东南部的地震重灾区阿德亚曼省说，土政府正拟订灾区综合发展规划，最快将在一年内重建灾区。他还说，东南部的桑利乌尔法和基利斯两省的搜救工作已结束。

据叙利亚政府和救援机构方面消息，叙境内死亡人数已超过3500人。据叙利亚当地媒体报道，叙总统巴沙尔·阿萨德10日视察了重灾区阿勒颇。

10日，中国救援队派出搜救组持续对哈塔伊省安塔基亚市伊诺努街区进行搜救。当天下午3时40分许，中国救援队与当地救援力量一起，在安塔基亚市中心一处倒塌房屋的废墟中救出一名女子。这是中国救援队成功营救的第四名被困人员。

9日，联合国救援协调中心负责人到访中国救援队营地，对中国救援队开展的工作表示感谢。上海电力、中化天辰、三一重工集团、国家电投上海能科等中资企业在土耳其分支机构为救援队送来油料、重型设备、饮水、食材等物资。9日深夜和10日凌晨，深圳公益救援队和香港特区政府派出的救援队分别抵达中国救援队营地。截至10日上午9时，抵达土耳其地震灾区的中国社会应急力量救援队伍共计15支288人。

世界粮食计划署10日表示，叙利亚西北部有90%人口依赖人道主义援助，而其在叙西北部的库存即将耗尽。粮食计划署呼吁开放更多边境口岸，取消部分对叙制裁以提供人道主义救助。

据伊朗外交部网站消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬9日表示，伊朗已向土耳其和叙利亚派遣救援队，并准备好在伊朗医院接收和治疗伤员。他说，针对叙利亚的制裁进一步恶化了叙利亚人民震后处境。阿卜杜拉希扬呼吁国际组织特别关注叙利亚人道主义形势。

另据伊朗驻叙利亚大使馆提供的消息，伊朗第五批人道主义援助物资9日抵达叙首都大马士革。这批交付的物资包括毛毯、帐篷和食品等。伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官伊斯梅尔·卡尼日前到访叙利亚地震重灾区阿勒颇，表达了对阿勒颇人民的慰问和支持。

克罗地亚政府9日发表声明说，决定向土耳其提供价值81.9万欧元的物资援助，向叙利亚提供20万欧元的援助。此外，克罗地亚已向土耳其派遣一支救援队。（参与记者：熊思浩、高文成、李学军、王峰、武思宇、王腾飞、李振北、汪健）

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