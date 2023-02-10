新华社北京2月10日电 乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克9日就关于乌方把“星链”项目“武器化”的指认作出回应，要求运营“星链”的美国太空探索技术公司在俄乌冲突中选边站队。

波多利亚克在社交媒体推特写道，太空探索技术公司需要决定，支持乌克兰还是俄罗斯。

2022年2月24日，车辆从乌克兰基辅独立广场旁驶过。新华社记者李东旭摄

“星链”利用近地轨道卫星提供互联网服务。太空探索技术公司首席运营官格雯·肖特韦尔8日说，乌克兰方面违反协议，将“星链”项目“武器化”，这有悖公司意愿。

无人机在俄乌冲突中发挥重要作用。按照英国媒体的说法，乌克兰军队利用“星链”操控大规模侦察无人机网络，搜寻俄军、判断集结地点和活动方向，投掷炸弹并反制俄方无人机攻击。

美联社援引一名乌克兰军方官员的话报道，鉴于乌克兰把“星链”用于作战已是广为人知的事实，肖特韦尔说出这番话令人“奇怪”。

肖特韦尔说，乌军“出于通信目的”利用“星链”技术可以接受，但不应用于攻击。太空探索技术公司已着手“限制”乌军把“星链”用于进攻目的，但她没有披露更多细节。

2018年2月22日，在美国加利福尼亚州范登堡空军基地，“猎鹰9”火箭发射升空。新华社发（美国太空探索技术公司供图）

据美联社9日报道，暂无迹象显示“星链”在乌克兰运转受到干扰。乌克兰数字转型部长米哈伊洛·费多罗夫当天称赞太空探索技术公司所有人埃隆·马斯克是“我方未来胜利最大私人捐赠者之一”，预估这家美企所作贡献超过1亿美元。费多罗夫同时宣布，德国政府向乌方提供1万个“星链”终端中的首批已到位。费多罗夫去年12月底称，乌克兰境内有大约2.4万个终端，其中大部分来自捐赠。

马斯克上周在自家社交媒体推特上说，“不会允许‘星链’用于远程无人机袭击”。去年10月，马斯克暗示无法继续为“星链”在乌运行提供资金，呼吁五角大楼介入，但很快改变立场。马斯克还曾建议，为实现和平，克里米亚应留在俄罗斯；而乌克兰应保持中立，不再寻求加入美国主导的北大西洋公约组织。

美国哈佛大学教授斯蒂芬·沃尔特9日为《外交政策》杂志撰文，分析俄乌冲突近一年来的教训，认为可能最重要的教训是，如果美国采取克制外交政策，俄乌冲突本不太可能爆发。如果美国等西方国家决策者注意到专业人士针对北约扩张的多番警告，而非试图让乌克兰融入西方安全和经济架构，俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动的意愿将大幅降低。（海洋）

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