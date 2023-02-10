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综述：这种残酷的制裁必须早日结束——国际社会敦促美国解除对叙利亚制裁

2023年02月10日21:13 | 来源：新华网
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　　新华社开罗2月10日电 综述：这种残酷的制裁必须早日结束——国际社会敦促美国解除对叙利亚制裁

　　新华社记者陈梦阳　支林飞

　　土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生7.7级强烈地震，截至9日，土叙两国共计超过两万人遇难，其中叙境内死亡人数超过3500人。叙利亚经历多年战乱和美国单方面制裁，给经济民生造成深重灾难。近日强震令人道形势雪上加霜。

　　美国的制裁削弱了叙利亚方面救灾赈灾能力，而且阻碍其他国家的救援物资和设备进入。连日来，中东地区和国际社会敦促美国解除对叙制裁，使叙利亚及时获得救灾援助。在国际舆论压力下，美国政府直到9日才宣布，暂时放宽对叙制裁措施，时限180天，但仅限与叙地震救灾赈灾需求相关的交易。

　　在黎巴嫩南部迈尔季欧云的一座难民营，众多叙利亚难民围坐在电视前，焦急地注视着电视上播放的救援画面。前几天发生的地震将他们家乡几乎化为废墟，救援人员冒着危险和寒冷搜救幸存者。看到建筑物倒塌的画面，30多岁的叙利亚难民莎拉·阿布·马什拉布惊恐不已。“地震发生后，我与亲人失去了联系，因为他们的手机无法使用，我没有其他办法联系到他们。”她哀伤地说。

　　叙利亚难民拉勒·阿布·萨乌德因联系不上生活在地震灾区的80岁母亲和其他亲人而焦虑不已。他说，美国对叙利亚的残酷制裁影响救援工作，不可避免地导致许多人遇难。“这又是一笔血债！”

　　叙利亚政治分析人士卡迈勒·贾法说，对于遭受多年战乱和美国制裁的叙利亚来说，更加难以应对这场超出自身承受能力的灾难。美国制裁的影响在今天表现得如此明显。

　　“这是一场需要国际社会共同应对的灾难，但美国所谓的‘凯撒法案’对任何向叙利亚政府提供财政、技术、物资或其他形式支持的相关方都会实施制裁。”埃及国际关系和政治事务专家艾哈迈德·马希尔·阿博-贾巴勒说，“就在此刻，‘凯撒法案’参与了这场‘杀戮’，冷血地杀死了废墟下的叙利亚人。”

　　巴勒斯坦前外交部长助理马赞·沙米耶认为，叙利亚正经历最严重的人道主义危机。“没有人能接受美国政府采取的这种无视叙利亚灾难性局势的行为，制裁最终影响的是遭受贫困、失业、流离失所和缺医少药之苦的平民。”他说。

　　约旦国际问题分析人士赛义卜·拉瓦什德认为，如果不尽快解除制裁，这场悲剧的后果将更加严重。“如果制裁继续发挥效力，将会有更多无辜叙利亚平民丧生。”他说。

　　黎巴嫩政治学者穆尼尔·穆汉纳认为，在叙利亚遭受地震后，美国继续封锁叙利亚是没有道理的。“美国今天有义务为饱受苦难的叙利亚提供一切支持。美国正面临决定性的道德考验，没有哪一条法律阻止它帮助叙利亚。”

　　伊朗西亚问题专家哈桑·哈尼扎德建议，在目前情况下，联合国应履行责任，优先考虑人道主义问题，防止叙利亚灾民因制裁和政治问题而进一步受害。

　　黎巴嫩大学讲师穆罕默德·哈姆丹对此持同样看法，他呼吁“打破残酷的封锁”，并呼吁联合国采取坚定立场，为受苦受难的叙利亚人民提供各种援助，为人道主义救援开辟道路。

　　就在美财政部发表临时放宽对叙制裁的声明当天，联合国秘书长古特雷斯强调，当前任何形式的制裁都不应妨碍对叙利亚民众的救援。

　　联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森也敦促西方国家不要给叙利亚震后救援行动设置障碍，同时表示叙利亚政府和反对派控制的地区都应获得援助，“不能把紧急救援政治化”。

(责编：高歌、常红)

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