新华社北京2月10日电 2月10日，外交部长秦刚在北京会见陪同柬埔寨首相洪森访华的柬副首相兼外交大臣布拉索昆。

秦刚说，习近平主席刚刚同洪森首相进行了友好深入交流，达成高度共识，共同开启了构建高质量、高水平、高标准的中柬命运共同体新时代。中方愿同柬方一道，共同落实好两国领导人重要共识，继续坚定支持彼此维护自身主权、安全、发展利益，推动中柬全面战略合作结出更多硕果。

秦刚强调，和平发展是中国式现代化的鲜明特征之一。我们将坚持走和平发展道路，坚持互利共赢的对外开放战略、亲诚惠容的周边外交理念，深化同包括柬埔寨在内的东盟国家的友好合作，共同捍卫国际公平正义，共同倡导要发展进步、团结融合，不要矛盾冲突、“脱钩断链”。

布拉索昆表示，感谢中国为柬埔寨走符合自身国情的发展道路提供的大力支持协助，愿同中方共同建设好柬中命运共同体，使柬中铁杆情谊进一步得到升华。期待以建交65周年和柬中友好年为契机，深化各领域交往合作。柬方高度赞赏中方在国际事务中的重要作用和贡献，支持并将积极参与共建“一带一路”和全球发展倡议、全球安全倡议，为推动东盟中国全面战略伙伴关系发展作出积极贡献。

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