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外交部发言人谈美记者“北溪”爆料：美方应向世界作出负责任交代

2023年02月10日19:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月10日电（记者董雪、曹嘉玥）就美国知名调查记者日前发文爆料称“北溪”管道系美国情报部门和美军人员秘密破坏一事，外交部发言人毛宁10日表示，美方应当就此向世界作出负责任的交代。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国知名调查记者西摩·赫什日前发布文章，通过大量对事情经过的细节描写得出结论，从俄罗斯向欧洲输送天然气的“北溪”管道是美国情报部门和美军人员秘密炸掉的。中方对此有何评论？

　　毛宁说，“北溪”天然气管道是重大跨国基础设施，有关爆炸事件对全球能源市场和全球生态环境产生重大负面影响。“如果赫什的调查报道属实，这是不可接受并且必须受到追责的行为。美方应当向世界作出负责任的交代。”

　　有记者问：美方一贯标榜自由专业公正的媒体对这一调查报道鲜有提及，发言人怎么看待这一现象？

　　“事实上，这种现象不是第一次了。”毛宁说，“只能证明，有关媒体并不关心什么事实真相，他们对真正重要的真相装聋作哑，高声渲染炒作的往往不是真相而是虚假叙事。”

(责编：胡永秋、白宇)

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