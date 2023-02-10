（央视财经《央视财经评论》）2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震，多国派出救援队前往展开搜救行动。在驰援土耳其的中国救援力量中，中国救援队是中国政府派遣的首支国际重型城市搜救专业队伍。在当地时间2月8日抵达阿达纳国际机场后，中国救援队一刻没有停歇，经5小时车程赶到土耳其受灾严重的哈塔伊省安塔基亚市，会同中国驻土耳其大使馆工作人员与当地政府协调沟通，立即投入国际人道主义救援。当地时间2月9日凌晨1:30，中国救援队与当地救援队通力合作，从一栋8层倒塌房屋废墟中成功营救出一名孕妇，这也是中国救援队在抵达当地之后成功营救的第一位幸存者。

据中国救援队总教练、中国地震应急搜救中心科技委主任、联合国救援能力测评特邀专家曲国胜介绍，此次赴土耳其进行救援的中国救援队主要由北京市消防救援总队、中国地震应急搜救中心、应急总医院人员组成，是通过联合国测评的一流重型救援队，有一整套独立救援方案，达到了国际最高救援能力。曲国胜曾经参与过多次国际、国内地震救援，他认为面对土耳其灾区面积大、道路受阻严重、天气恶劣等不利条件，中国救援队将以自己过硬的专业水平在土耳其震区积极搜索营救被困人员。

除了中国救援队，蓝天救援系统、浙江公羊救援队等10支社会应急力量共118人，也准备出征和正在赶赴土耳其地震灾区。央视财经评论员刘戈认为，地震国际救援，专业、责任、协作缺一不可，很多中国社会应急救援队伍，经过长时间锤炼，个人和团队技能都很强，在土耳其地震救援中一定能够发挥他们的专业能力，产生巨大价值。

另外，当地时间2月9日晚，中国红十字会向叙利亚地震灾区提供的首批5000人份的医疗物资抵达大马士革国际机场，救援人员随机抵达。中国红十字会此前已向叙利亚红新月会提供20万美元的紧急人道主义现汇援助。国家国际发展合作署相关负责人8日表示，将向叙利亚提供3000万元人民币紧急人道主义援助，包括200万美元现汇援助和叙方急需的救援物资，并加快落实正在实施的粮食援助项目。

地震“黄金72小时”救援期已过，救援变得越来越困难。但各国救援力量仍在全力以赴，土耳其境内的各国救援人员已超过10万人。救援力量怎样协同作战？这些力量能在多大程度上缓解地震灾情？中国的救援力量又有哪些独特经验和专业技术可以帮助灾区尽快走出困境？（来源：央视财经）

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