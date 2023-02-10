海南蓝天救援队（前排4位）集结，赶驰土耳其参与地震救援工作。人民网 孟凡盛摄

人民网海口2月10日电 （孟凡盛）“中国救援，海南担当！”2月10日下午，在高昂的口号声中，海南蓝天救援队第二梯队的4名队员已集结完毕，赶往土耳其参与地震救援工作。这4名队员于2月10日下午17：30从海口火车站出发，2月11日上午与来自全国各地的蓝天队员在广州集结，当天13：40分由白云机场飞往伊斯坦布尔。

领队张景泉在整理救援物品。人民网 孟凡盛摄

据介绍，第二梯队经过审核筛选最终确定为领队张景泉，队员王旭、王帆、吴磊，他们有着城市、山野、水域搜救相关经验。4名队员将携带生命探测仪、电镐、液压钳、液压扩大器、铁锹、破拆装备、地震专用头盔等专业救援设备，以及帐篷、药品、干粮等物品前往震区。

4名队员携带的专业救援设备。人民网 孟凡盛摄

海南蓝天救援队赴土耳其抗震救灾第二梯队领队张景泉表示，自己作为领队，不仅把队员带出去，而且要将他们安全带回来。在救援中，在保障自身安全的前提下，要竭尽全力地做好救援工作。

生命探测仪。人民网 孟凡盛摄

队员王帆说：“到了现场之后，我作为最年轻的队员定会发挥自己所学的知识，也会承担更多的责任，拯救更多的生命。”

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