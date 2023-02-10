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国际舆论压力下 美国暂时放宽对叙制裁

2023年02月10日16:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月10日电 在国际舆论压力下，美国政府9日宣布，暂时放宽美国对叙利亚的制裁措施，但仅限与叙利亚地震救灾赈灾需求相关的交易，时限180天。

　　美国长期单方面制裁，给叙利亚经济民生造成深重灾难。6日发生的地震在叙利亚造成重大人员伤亡，令人道主义形势雪上加霜，美国的制裁削弱了叙利亚政府救灾赈灾能力，而且阻碍其他国家的救援物资和设备进入。连日来，国际社会一直呼吁美国解除或至少放宽对叙制裁，使叙利亚及时获得赈灾援助。

　　这是2020年3月27日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。新华社记者刘杰摄

　　美国财政部处理制裁事务的外国资产控制办公室9日颁布许可令，临时放宽对叙制裁。财政部常务副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中表示，鉴于“国际盟友和人道主义合作伙伴都动员起来帮助受灾民众”，美方无意阻碍救灾。

　　这份声明解释称，美方对叙制裁先前已对部分人道主义项目给予豁免，现在颁布的是适用于“所有地震赈灾相关交易”的“通用许可”，以便向叙利亚提供其当前最急需的“救人和重建”援助。

　　根据美国财政部网站的介绍资料，美国早在2004年就开始多个对叙制裁项目，用过的理由包括叙利亚政府“支持恐怖主义”“持续占领黎巴嫩”“谋求大规模杀伤性武器和导弹”“削弱美国‘稳定伊拉克’努力”，威胁美国国家安全。对这些指认，叙利亚政府多次予以反驳。

　　叙利亚内战2011年爆发后，美国及其盟友大力支持叙反对派武装，试图通过扶持代理人推翻叙政府，加剧叙利亚动荡。美国政府又以行政令和法律形式追加一系列制裁措施，使对叙制裁成为外国资产控制办公室所执行“最全面的对外制裁项目”之一。制裁内容包括冻结叙政府和相关人员在美资产、禁止美国公民与叙方交易或在叙投资、禁止进口叙利亚石油。

　　2月8日，民众在叙利亚首都大马士革一处献血中心献血。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

　　土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日连续发生强烈地震，截至9日，两国共计超过两万人遇难。敦促美国放松或解除对叙制裁的呼声高涨。就在美财政部发表声明当天早些时候，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调，当前，任何形式的制裁都不应妨碍对叙利亚民众的救援。

　　联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森也敦促西方国家不要给叙利亚震后救援行动设置障碍，且叙利亚政府和反对派控制的地区都应获得援助，“不能把紧急救援政治化”。（沈敏）

(责编：高歌、崔越)

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