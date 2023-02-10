新华社北京2月10日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基9日在布鲁塞尔呼吁欧盟向乌克兰提供更多武器，表示自己不能“空手而归”。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫同日说，俄将提高包括现代坦克在内的各类武器装备产量。

——泽连斯基9日在欧盟特别峰会上说，乌克兰需要比俄罗斯更快获得大炮、弹药、坦克、远程导弹和战斗机。他还呼吁进一步制裁俄罗斯，包括俄无人机行业和信息产业部门。

——欧洲理事会主席米歇尔呼吁成员国向乌克兰提供广泛军事援助，但荷兰等国领导人就向乌提供战斗机态度谨慎，担心此举会让西方更接近与俄罗斯发生直接冲突。

——乌克兰总统府官网8日说，泽连斯基在会见英国首相苏纳克后对外证实，两国已就英国向乌克兰提供大量装甲车、远程武器以及培训乌飞行员达成一致。

——梅德韦杰夫9日视察鄂木斯克运输机器制造厂时说，在乌克兰向多国“乞讨”飞机、坦克、导弹的情况下，俄将提高包括现代坦克在内的各类武器装备的产量。根据俄总统的决定和国防订单，俄将进行数千辆坦克的生产和改进工作。

——俄外交部副部长里亚布科夫9日说，西方国家采用不同形式不断扩大向乌供应武器的规模。当前形势下，看不到启动富有成效的政治外交进程的任何前景。

——俄总统普京9日出席俄战略倡议署监事会会议时说，一些国际品牌因受到其所属国家政府的压力从俄市场撤离，并遭受了巨大损失。这些品牌撤离后，为俄罗斯留下了良好的生产线和受过培训的人员。因此，国际品牌的撤离并未对俄罗斯经济造成严重影响。

——俄国家原子能公司9日说，该公司当天在莫斯科与国际原子能机构举行会谈，双方重点讨论了关于在扎波罗热核电站周边建立安全区的问题。俄国家原子能公司介绍了俄方为保障扎波罗热核电站核安全采取的举措，并表示愿意继续就该问题与国际原子能机构保持沟通。

——俄外长拉夫罗夫9日结束对苏丹的访问。他在记者会上表示，西方国家试图把俄乌冲突归咎于俄罗斯。如果西方国家和乌克兰切实履行明斯克协议，俄罗斯就不会针对乌克兰采取军事行动。

——俄罗斯布良斯克州州长博戈马兹9日在社交媒体上说，8日深夜，9架乌克兰无人机袭击了该州斯塔罗杜布区，9架无人机被俄防空系统全部击落，未造成人员伤亡和财物损失。

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