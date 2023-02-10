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中国与牙买加建交50周年招待会在京举办

2023年02月10日14:06 | 来源：人民网-国际频道
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牙买加驻华大使丘伟基发表讲话。人民网 张凯伟摄

人民网北京2月10日电 （张凯伟、吴超岚）2月9日晚，牙买加驻华使馆在北京举办庆祝牙买加与中华人民共和国建交50周年招待会。牙买加驻华大使丘伟基、中国外交部副部长谢锋、中国人民对外友好协会美大部副主任季伟、中国外交部拉美司副司长王卫、时任中国驻牙买加大使田琦、外交官使团成员、以及企业和媒体代表等出席招待会。

谢锋在招待会上表示，半个世纪以来，中牙两国关系经受住了国际形势风云变幻的考验，从建交到建立共同发展的友好伙伴关系，再到建立战略伙伴关系，实现了“三级跳”，成为国与国相互尊重和平等相待的典范。

谢锋提到，牙买加是中国在加勒比地区重要的合作伙伴，也是该地区首个同中国签署“一带一路”合作规划的国家，两国在基础设施、电信、通讯、医疗、卫生、人力资源开发等领域的合作取得了丰硕的成果，在2022年7月揭牌的中国-加勒比发展中心也将成为中牙合作新的重要平台。此外，两国在文艺、体育、旅游、新闻等领域的交流合作方兴未艾。中方愿同牙方一道，以两国建交50周年为契机，根据两国达成的重要共识，深化各领域合作，推动中牙伙伴关系发展，构建更加紧密的中牙命运共同体。

丘伟基总结了牙中两国50年来的关系发展，他表示，作为加勒比地区最早支持一个中国原则并与中国建交的英语国家，自1972年11月21日牙中正式建交以来，两国伙伴关系不断深化。在相互尊重的基础上，牙中两国积极开展合作，发展多边主义，建立更为行之有效与公平的全球经济治理体系，牙方也期待中国推动国内现代化计划落实、推动“一带一路”倡议和全球发展倡议工作的顺利开展。

牙买加驻华大使丘伟基发表讲话。人民网 张凯伟摄

邱伟基还回顾了牙中两国交往中的具体方面，并对两国关系未来发展做出展望。牙方感谢中国为牙买加基础设施建设、卫生教育和体育等领域发展提供的宝贵支持。牙方也将继续为中国提供优质的蓝山咖啡、龙虾、朗姆酒等产品，抓住两国建交50周年的历史机遇，增进理解、创造机会，推动双方合作共赢，继续为构建人类命运共同体做出坚实贡献。

招待会上还演奏了中牙两国国歌，播放了中牙友好关系展示视频，并进行了中牙时装展示表演，得到了与会嘉宾的积极反响。

(责编：燕勐、杨牧)

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