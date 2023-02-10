新华社联合国2月9日电 中国常驻联合国代表张军9日在安理会反恐问题公开会上发言，呼吁国际社会以零容忍态度打击一切恐怖主义。

张军说，中方特别关切地注意到，秘书长报告指出，“东伊运”也就是“突厥斯坦伊斯兰党”这个被安理会列名的恐怖组织，正在与“伊斯兰国呼罗珊省”开展合作。中方呼吁国际社会以零容忍态度打击一切形式的恐怖主义，敦促阿富汗塔利班采取坚决有力措施防止恐怖势力在阿富汗聚集，切实保障阿富汗人民和在阿外国公民的安全。

张军说，正如秘书长报告指出，数十年的反恐经验告诉我们，仅靠安全应对是不够的，必须同时防止新成员加入恐怖组织行列。要根除恐怖主义祸患，国际社会需要在促进经济社会发展方面下更大功夫，而这恰恰是目前整个国际反恐合作网络中长期被忽视、最薄弱的环节。通过军事安全手段遏制恐怖组织的猖獗势头之后，经济和发展领域的措施一定要尽快跟上，否则来之不易的反恐成果很可能得而复失。国际社会要为发展中国家创造公平有利的国际经济、金融和贸易环境，国际经济金融机构要加大投入，支持相关国家把资源向消除贫困、普及教育、粮食安全、公共卫生等民生领域倾斜，走上可持续发展和包容发展之路，让人民特别是青年从中获益，从根本上铲除不安全和恐怖主义的土壤。

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