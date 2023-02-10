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国际能源署：未来三年全球电力需求将加速增长

2023年02月10日10:45 | 来源：新华网
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新华社巴黎2月9日电（记者刘芳）国际能源署8日发布的《2023年电力市场报告》说，2023年至2025年全球电力需求增长将加速至年均3%，增长主要来自亚洲地区。可再生能源将主导全球电力供应增长，与核能一起满足绝大部分电力需求增量。

报告指出，受能源危机和部分地区异常天气条件影响，2022年全球电力需求增幅放缓至2%，低于新冠疫情前水平。受能源价格飙升影响，2022年欧盟用电需求同比下降3.5%。受经济强劲复苏及夏季高温天气影响，印度电力消耗增长8.4%。美国电力需求增长2.6%。

报告预计，未来三年全球电力需求增长将加速至年均3%，其中70%以上需求增长将来自部分亚洲地区。

国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，全球电力需求增长势必加速，不过可再生能源和核能的增长速度可满足几乎全部新增需求。

国际能源署预计，2025年可再生能源在全球发电组合中比例将从2022年的29%升至35%，燃煤和燃气发电的比例将下降。未来几年，全球发电碳排放强度将继续下降。

(责编：苏缨翔、崔越)

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