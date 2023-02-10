人民网华盛顿2月9日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆临时代办徐学渊2月8日应邀参加美中贸委会“展望2023”视频会议并发表主旨演讲。会议由美中贸委会艾伦会长主持，会员企业和有关智库、商协会、高校等近80家单位的100余名代表参会。

徐学渊在主旨演讲中说，中国经济建设在过去三年取得了极不寻常、极不平凡的成就，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。展望2023年，随着防疫政策优化调整，以及各项稳定预期、提振信心的措施逐步落地，中国经济将实现总体回升，成为今年全球增长的重要推动力量。

徐学渊指出，一段时间来，美方采取了一系列阻碍中美正常经贸往来的消极举措，对华大搞出口限制和制裁，损人害己。中美之间产业深度融合、贸易高度互补，互利共赢的模式早就建立。中美经贸合作是基于两国人民的相互需要，健康、稳定、合作的中美经贸关系符合美国自身的利益。不论过去、现在还是未来，中美经贸关系都将在两国关系中继续发挥重要的作用。

徐学渊强调，近日，中美关系因民用飞艇误入美国领空这一意外偶发事件面临新的困难，我们不应让这一事件抵消了双方在维护两国关系稳定方面所作的努力。希望美国工商界的朋友们能坚定不移扎根中国，利用好中国对外开放政策和平台，抑制破坏合作的消极因素，共同推动中美关系重归正轨，为中美经贸关系发展提供更大确定性、稳定性。

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