人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻美国大使馆临时代办徐学渊参加美中贸委会“展望2023”会议

2023年02月10日09:11 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿2月9日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆临时代办徐学渊2月8日应邀参加美中贸委会“展望2023”视频会议并发表主旨演讲。会议由美中贸委会艾伦会长主持，会员企业和有关智库、商协会、高校等近80家单位的100余名代表参会。

徐学渊在主旨演讲中说，中国经济建设在过去三年取得了极不寻常、极不平凡的成就，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。展望2023年，随着防疫政策优化调整，以及各项稳定预期、提振信心的措施逐步落地，中国经济将实现总体回升，成为今年全球增长的重要推动力量。

徐学渊指出，一段时间来，美方采取了一系列阻碍中美正常经贸往来的消极举措，对华大搞出口限制和制裁，损人害己。中美之间产业深度融合、贸易高度互补，互利共赢的模式早就建立。中美经贸合作是基于两国人民的相互需要，健康、稳定、合作的中美经贸关系符合美国自身的利益。不论过去、现在还是未来，中美经贸关系都将在两国关系中继续发挥重要的作用。

徐学渊强调，近日，中美关系因民用飞艇误入美国领空这一意外偶发事件面临新的困难，我们不应让这一事件抵消了双方在维护两国关系稳定方面所作的努力。希望美国工商界的朋友们能坚定不移扎根中国，利用好中国对外开放政策和平台，抑制破坏合作的消极因素，共同推动中美关系重归正轨，为中美经贸关系发展提供更大确定性、稳定性。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部