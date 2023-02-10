人民网伦敦2月9日电 （余颖、周卓斌）当地时间2月8日，英国48家集团俱乐部同英国中国商会、英中贸易协会联合在伦敦举办“破冰者”2023新春庆祝活动。中国国务院总理李克强向活动发来贺信，由中国驻英国大使郑泽光在现场宣读。

李克强总理表示，70年前，英国工商界有识之士以巨大勇气打破坚冰，开启了中英贸易大门。当前国际地区形势复杂深刻演变，地缘政治、世界经济、气候变化、粮食能源安全等领域面临严峻风险和挑战。越是困难越要发扬“破冰者”精神，以开拓进取态度加强交往与合作，妥处矛盾分歧，增进民生福祉，实现互利共赢。希望两国工商界继续为促进中英友好和互利合作作出新的更大贡献。

此次新春活动以“共庆中国年 扬帆新征程”为主题，来自中英两国政商界400多位嘉宾齐聚一堂，共贺中国新春兔年，共话中英企业新合作，共启中英经贸新征程。

郑泽光大使发表主旨演讲。郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光在主旨演讲中表示，去年习近平主席为“破冰者”2022新春庆祝活动发来贺电，今年李克强总理为“破冰者”2023新春庆祝活动发来贺信，这充分体现了中国领导人对两国有识之士的殷切期待以及对发展中英关系的高度重视。当前，中国全国上下正深入贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，这也为中国与包括英国在内的世界各国合作开辟了广阔空间。两国各界人士应携起手来，排除干扰障碍，拓宽交往渠道，为促进中英合作作出积极努力。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里致辞。郭锦标摄

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里在致辞中感谢李克强总理向本次活动发来贺信。他表示，李克强总理的贺信是对“破冰者”活动的肯定和激励。中国的发展成就为世界所瞩目，与中国开展合作符合英国利益。面对意识形态的“坚冰”，英中各界人士应弘扬“破冰者”精神，为增进两国相互了解、促进互利合作作出积极贡献。

英国前财政大臣哈蒙德勋爵发表主旨演讲。郭锦标摄

英国前财政大臣哈蒙德勋爵发表了主旨演讲，尽管目前中英伙伴关系存在一些不和谐的声音，但我们应该继续深化两国关系。英国和中国应专注于自由贸易，鼓励相互开放，共同应对气候变化，让两国更繁荣。

英国中国商会会长方文建致辞。郭锦标摄

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建表示，尽管过去三年受到疫情、地缘政治紧张、能源危机等因素的影响，我们欣喜地看到中英经贸合作依然保持强劲增长。他特别引用英国著名童话人物彼得兔的名言“即使最微小的力量也能改变世界”，号召中英各界人士加强交流，继续发扬“破冰者”精神，通过开放包容的心态和持续不懈的努力，进一步加强中英经贸往来，为中英关系带来积极和持久的变化。

英中贸易协会主席古沛勤爵士致辞。郭锦标摄

英中贸易协会主席、汇丰集团公共事务总监古沛勤爵士在致辞中表示，随着我们从过去三年疫情遭受的痛苦中逐渐走出来，中英可以重新开始为两国人民谋求快乐、幸福与繁荣的未来。期待中英以文化和旅游等领域民间合作为纽带，继续谱写双边经贸关系蓬勃发展的新篇章。

力拓集团董事会主席鲍达民致辞。郭锦标摄

力拓集团董事会主席、前加拿大驻华大使鲍达民以自己在中国工作与生活多年的经验向在场嘉宾分享对中国社会、人文等方面的理解，他表示希望携手多方共同努力，成为中国与西方世界互联互通的桥梁、互利互信的纽带。

中国石油国际事业(伦敦)有限公司总经理朱文晋致辞。郭锦标摄

中国石油国际事业（伦敦）有限公司总经理朱文晋在致辞中表示，“破冰者”精神激励了一代又一代为中英合作付出努力的人。中石油伦敦公司将在中石油集团公司双碳目标的指导下，深耕英国市场，同时加快在能源转型时代重塑企业业务，未来将进一步发挥自身优势，积极筹划开展绿色减排项目，大力推进低碳转型，为中英两国的低碳事业作出贡献。

活动上郑泽光大使为对促进中英经贸交流合作做出突出贡献的英国中国商会和英中贸易协会颁发了“破冰者中英经贸合作奖”。

据了解，连续多年举办的“破冰者”新春晚宴已成为中英政商界年度盛会，也是在英中资企业与英国商界交流合作的平台。当晚活动气氛热烈，参会嘉宾纷纷表示，将积极创造新征程阶段中英各领域新的合作机遇，发挥双方优势，为巩固两国友谊和社会发展注入更多新动力。

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