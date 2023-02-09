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综合消息：土叙两国地震遇难者近2万 中国救援队有序有力开展行动

2023年02月09日23:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月9日电 综合新华社驻外记者报道：据土耳其和叙利亚政府及救援机构方面消息，6日发生的地震目前已造成土耳其、叙利亚两国近2万人遇难。中国救援队继续在土耳其地震重灾区哈塔伊省有序有力开展行动。

　　土耳其灾害与应急管理署9日下午发布的最新统计数据显示，6日发生在土耳其南部的强烈地震已造成该国逾1.6万人死亡。

　　据叙利亚政府和救援机构方面消息，叙境内死亡人数已超过3500人。

　　当地时间9日上午，驰援的中国救援队在营地指挥部进行搜救工作部署后，派出两个救援小组再次赶往救援现场。16时40分左右，中国救援队同土耳其救援队合作，救出一名被埋在楼房废墟下的女性幸存者。据悉，这名女性被救出时，已过灾害发生后的72小时黄金救援期。

　　中国救援队副队长赵洋表示，中国救援队使用了生命探测仪和搜救犬等多种手段，在建筑废墟里逐层排查，最终发现那名女性。她被卡在一个相对较大的空间里，这使得她得以幸存。

　　9日凌晨，中国救援队与土耳其救援队通力合作，成功从一栋8层倒塌房屋的废墟中救出一名孕妇。

　　中国救援队当天同联合国国际搜索与救援咨询团会面，介绍救援队此次救援开展情况，并进行工作交流。咨询团联络人对中国救援队第一时间到土灾区开展救援表示赞赏。

　　土耳其司法部9日发表声明说，南部哈塔伊省一处监狱的在押人员试图纵火越狱。治安部队挫败了这起越狱企图，3名在押人员在事件中死亡。（参与记者：熊思浩、王峰、王腾飞、武思宇、李振北、沙达提）

(责编：牛镛、袁勃)

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