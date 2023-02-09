新华社日内瓦2月9日电（记者刘曲）世界卫生组织8日表示，由于叙利亚长年冲突及麻疹和霍乱暴发，地震救灾局势更加复杂，当地脆弱的卫生系统面临巨大挑战。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，世卫组织已紧急拨款300万美元用于在土耳其和叙利亚两国开展相关工作，并正与合作伙伴一道提供医疗用品等。除了派出一个高级别代表团协调灾后应对措施外，在世卫组织协调下，三个载有医疗用品的航班将陆续飞赴灾区。

据世卫组织统计，目前已有77个国家级和13个国际紧急医疗队正部署到两国。

世卫组织驻叙利亚代表伊曼·尚基提说，经过多年战争，叙利亚的卫生系统已经处于瘫痪状态，此次强震造成大量人员受伤，灾后医疗卫生需求巨大。

谭德塞也表示，自2022年8月下旬以来，叙利亚已报告了约8.5万例霍乱病例。多年武装冲突以及麻疹和霍乱暴发使叙利亚局势变得更加复杂，这些问题对脆弱的卫生系统构成了巨大挑战。

此外，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安认为，灾后心理健康支持对幸存者来说至关重要。他呼吁各国政府反思战争和冲突对卫生系统和普通人生活的复杂影响。

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