新华社罗马2月9日电（记者周啸天）意大利国家地球物理学与火山学研究所所长卡洛·多廖尼日前对意大利媒体表示，根据数字模型分析发现，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震后，叙利亚所在的阿拉伯板块相对土耳其大部分国土所在的安纳托利亚板块位移超过3米。

意大利《晚邮报》等媒体援引多廖尼的话说，阿拉伯板块的边缘沿着东北-西南方向的断层横向移动，相对于安纳托利亚板块移动距离超过3米，相关的断层长度至少150公里。安纳托利亚板块东接阿拉伯板块，因为两板块移动速度不同，所以出现断层。

多廖尼说，在地震后的十余秒内，两板块均在水平方向上发生位移，就像土耳其的一部分相对于阿拉伯板块向西南方向移动一样。

多廖尼分析认为，由于安纳托利亚板块具有向西南方向移动的趋势，在受到阻力后，长时间积累了弹性能量，本次位移是这种能量突然释放的结果。在获取卫星数据后，意大利国家地球物理学与火山学研究所才能对位移做出精确测算。

土耳其卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，周边多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。据土耳其和叙利亚政府及救援机构方面消息，土耳其南部强震已致两国超过1.5万人死亡。

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