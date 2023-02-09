新华社北京2月9日电 题：超级大国缘何“毒”根难除

新华社记者李蓉

毒品是全人类的公敌。如果问起哪个国家受毒品荼毒最严重，世人往往会把目光投向受战乱贫困影响的国家和地区。然而，谁能想到美国才是全世界毒品问题最严重的国家——该国“贡献”了12%的全球吸毒人数，是其人口全球占比的3倍。问其何能耳，祸首还是被经济利益和金钱政治捆住了手脚的美国政府。

近年，美国每年吸毒致死人口达10万人，是死于枪击案人数的8倍。枪患猛于虎，伴随着枪声突然逝去的生命让不少美国社会群体拍案而起，要求整治枪患的呼声不绝于耳。然而，毒品从精神到肉体蚕食吞噬生命，毒品对美国社会的影响不亚于枪患。

毒品导致深层次社会问题。吸食毒品对脑内神经造成的破坏加剧吸食者的心理焦虑和认知障碍，诱发部分精神疾病、加剧情绪激化，导致家庭危机、暴力犯罪、儿童心理创伤等问题。与此同时，毒品泛滥削减了美国社会劳动力基数，影响美国人口平均寿命。数据显示，1999年至2017年间，美国有累计超过70万人死于药物过量，用药过量的致死人数已远超艾滋病、车祸和枪击的死亡人数，其中70%为25至54岁之间的男性。毒品泛滥成为美国社会憎恨但难以真正铲除的顽疾之一。

美国作为世界唯一超级大国，在毒品问题上无所作为，令人深思。

经济利益是美国毒根难除的原因之一。20世纪90年代以来，毒品合法化主张在美国再度抬头。美国政府出于经济因素考虑，推动大麻等毒品合法化。大麻合法化使政府可以从合法的毒品市场获得可观税收，美国政府在人民生命安全和经济利益之间选择了后者。美国智库曼哈顿政策研究所指出，在美政府发布的国家毒品管制战略中，几乎看不到政府在抗击这场最大公共卫生挑战之一时本应展现的重要作用，而是放任毒品和药物滥用愈演愈烈。

金钱政治是美国毒根难除的体制性根源。美国利益集团在毒品问题上推波助澜，为维护市场利润，美国大型医药企业投入大量资金，资助专家和协会兜售“阿片类药物无害”论，进而推动毒品合法化，鼓动药店大力推销毒品、医师滥开药用处方，使一些患者在不知情的情况下染上毒瘾并无法自拔。“公开秘密”网站根据美国参议院公开数据分析，20多家大麻企业仅在2021年支出的游说资金就高达428万美元。2021年12月，哈佛大学肯尼迪政府学院发布调查结果显示，52%的受访者认为美国民主“陷入困境”或“失败”，只有7%的美国年轻人认为美国是一个“健康的民主国家”。

青少年群体是美国吸毒过量死亡人数增长最快的年龄组。在这一群体中，18至25岁人群的吸毒率最高，为39%；26至29岁人群为34%。13岁之前尝试非法药物的使用者达70%，吸食毒品低龄化趋势明显。不断拉大的贫富差距、各种社会不平等、种族矛盾激化等问题都成了青少年成长中不可承受之重，毒品难免趁虚而入。毒品治理，包括打击犯罪、医疗保健、反毒宣传和其他相关社会问题的应对等将耗费巨额社会成本，可以想象，日益恶化的青少年群体“毒患”将给未来美国社会带来何种负担。

总之，毒品问题折射出美国社会治理的失败。美国卫生与公众服务部前副部长高京柱表示，当前美国毒品和药物滥用是最具破坏性的公共卫生灾难之一。这场危机是美政府多系统监管失败的反映，急需紧急、统一、全面的应对措施。然而，政府甚至缺乏行动的意愿，这一黑色幽灵或将长期笼罩着美国大地。

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