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多国联手扫黑 “绝命毒师”“网红厨师”被捕

2023年02月09日16:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月9日电 意大利警方8日宣布，一名关联意大利黑手党“光荣会”的制毒贩毒逃犯2日在印度尼西亚巴厘岛被捕。巧合的是，另一名在逃16余年的“光荣会”杀手同一天在法国落网。

　　安东尼奥·斯特兰焦，现年32岁，因制造和贩卖毒品受到通缉，2016年潜逃。按照意大利警方的说法，斯特兰焦逃到澳大利亚，因其持有澳大利亚国籍而无法引渡，但一直处于警方监视之下。2日，他在巴厘岛落地后立即被捕。

　　这是2022年11月9日拍摄的印度尼西亚巴厘岛伍拉莱国际机场出口。新华社记者徐钦摄

　　法新社报道，同在2日，“光荣会”成员埃德加多·格雷科在法国东南部城市圣艾蒂安被捕。格雷科现年63岁，曾经在“黑吃黑”中用铁棍活活打死斯特凡诺和朱塞佩·巴尔托洛梅奥两兄弟，还受到谋杀未遂指控，2006年潜逃。

　　潜逃期间，格雷科化名“保罗·迪米特里奥”，2021年6月在圣艾蒂安开了一家意大利餐厅，成为“网红厨师”。据意大利媒体报道，他还在一家披萨店上晚班。格雷科在社交媒体晒出媒体对自己的采访，露出马脚，他将面临终身监禁。

　　这些跨国扫黑行动得到国际刑事警察组织打击“光荣会”项目支持。这一项目始于2020年，定于今年年底结束，现有13个国家参与，旨在帮助各国警方提升对“光荣会”作案手段的认识，共享情报以瓦解“光荣会”组织网络，迄今逮捕43名逃犯。

　　“光荣会”发迹于意大利南部卡拉布里亚大区，是目前意大利势力最大的黑手党组织，触角伸向全球，是从南美洲向欧洲贩卖毒品的主要团伙之一。

　　2020年10月22日，意大利警察在米兰市街道巡逻。新华社发（达尼埃莱·马斯科洛摄）

　　意大利刑事警察局局长维托里奥·里齐8日在一份声明中说，三年前，其他国家警方对“光荣会”基本一无所知，“甚至认为它就是一个民间传说”。意大利警方一直提醒合作伙伴，“光荣会”是一个强大的犯罪集团，“正在悄无声息地渗透并破坏社会经济”。

　　里齐说，如今，无论在意大利还是海外，“光荣会”成员已经无处可藏。

　　意大利内政部长马泰奥·皮安泰多西称赞最新扫黑成果，说国际合作在打击国际犯罪上“不可或缺”。

　　格雷科被捕半个多月前，意大利警方成功逮捕老牌黑手党“我们的事业”最臭名昭著的“教父”之一马泰奥·梅西纳·德纳罗。他现年60岁，潜逃30年，在西西里大区首府巴勒莫一家诊所被捕。（杨晟江）

(责编：高歌、崔越)

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