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奇迹，点亮生的希望——土叙地震救援的三个瞬间

2023年02月09日15:36 | 来源：新华网
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新华社北京2月9日电 土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，造成重大人员伤亡。由于灾区缺乏重型机械设备、加之遭遇雨雪天气，救援艰难推进，一些民众甚至徒手清理废墟，希望抓住“黄金72小时”营救更多幸存者。

40小时“奇迹来临”

据土耳其阿纳多卢通讯社7日报道，在土耳其南部加济安泰普省，一对龙凤胎和他们的父母在地震发生40小时后获救。

双胞胎哥哥艾哈迈德·埃尔巴伊是加济安泰普省首名获救灾民。视频显示，当救援人员从废墟中救出埃尔巴伊时，他们高呼“奇迹来临”。

这名一岁半男孩得救后，他的双胞胎妹妹和父母也被救出。救援人员随即把一家四口送医。

这场7.7级的强震过后，余震不断。土耳其灾害与应急管理署7日的统计显示，土叙边境已经发生243次余震。地震导致加济安泰普等10个省严重受灾。

“‘希望’的名字是阿里夫·卡安”

土耳其南部卡赫拉曼马拉什省省会卡赫拉曼马拉什市是地震重灾区，距离震中不远。美联社8日报道，在卡赫拉曼马拉什市，救援人员当天从一幢公寓楼废墟中救出一名3岁男孩。

男孩名为阿里夫·卡安，身体被压在混凝土板和扭曲的钢筋中。救援人员小心翼翼切断他周围的障碍，以免再次引发坍塌，并且给他盖上毯子保暖。

男孩被抬上救护车时，他的父亲哽咽了。土耳其一家电视台的记者说：“现在，在卡赫拉曼马拉什，‘希望’的名字是阿里夫·卡安。”

数小时后，在土耳其南部另一座城市阿德亚曼，救援人员成功救出一名10岁女孩贝蒂尔·埃迪斯。在现场人群的欢呼声中，埃迪斯的祖父亲吻她，轻声安抚她。

“救我出去，我愿意为你做任何事”

地震发生后，叙利亚北部阿勒颇、拉塔基亚、塔尔图斯和伊德利卜等地灾情严重。由于持续战乱，叙利亚民众生活本已困苦不堪，再遭地震无疑是雪上加霜。

据美国有线电视新闻网8日报道，在伊德利卜省靠近叙土边界的哈赖姆村，两个孩子受困超过36小时后获救。

视频显示，当救援人员清理他们周围的废墟时，年纪稍大的女孩玛丽亚姆轻声说：“救我出去，我愿意为你做任何事。”

两个孩子看上去被挤在折断的床板上，玛丽亚姆用还可以活动的手臂挡着另一个孩子的脸颊。

视频显示，当救援人员把两个孩子救出来时，当地民众欢呼起来。孩子裹着毛毯，被送往医院接受治疗。（包雪琳）

(责编：苏缨翔、崔越)

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