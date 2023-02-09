新华社迪拜2月8日电 通讯：时隔三年 阿联酋红毯欢迎中国旅游团回归

新华社记者苏小坡

位于阿联酋首都阿布扎比的法拉利世界主题公园日前迎来近三年来第一个来自中国的旅游团。60多名中国游客走过公园铺设在入口处的红毯，并接受纪念礼物和免费入园游玩的特殊礼遇。

“很高兴（新冠疫情暴发）三年后迎接第一批中国旅游团客人。我们非常想念中国游客，迫不及待地欢迎大家来到这里。”阿布扎比法拉利世界主题公园总经理德亚娜·泰勒说。

2月7日，中国游客在阿联酋首都阿布扎比的法拉利世界主题公园合影。新华社记者 王东震 摄

这个中国旅游团的团长朱治国表示，该团在阿联酋的机场、酒店和各个景点都受到了热烈欢迎。

2月6日是中国试点恢复出境团队旅游业务首日。当地时间6日凌晨，阿联酋迪拜国际机场迎来中国出境游业务试点恢复后的首个中国旅游团。该团从中国广州出发，由阿联酋航空EK363航班执飞。

等在机场到达口的当地工作人员手持两国国旗，第一时间为中国游客送上阿拉伯国家友人的热情与温暖。旅行团首日下榻的迪拜帆船酒店也为游客提供提前入住服务并举行欢迎仪式。

“中国一直是阿联酋至关重要的旅游市场，”棕榈岛费尔蒙酒店总经理多米尼克·阿雷勒说，“我们很高兴看到中国恢复出境团队旅游业务，这将对阿联酋旅游业乃至整体经济增长产生巨大影响。”

承接本次旅游团业务的阿联酋本地旅行社负责人刘健表示，阿布扎比和迪拜的旅游部门及相关热门景点都为旅行团提供了特殊礼遇和便利。作为疫情前中国游客的热门旅游目的地之一，阿联酋已做好准备迎接中国游客到来。

据统计，2019年，中国公民首站赴阿联酋人数约112万人次，加上从其他国家和地区入境的中国公民，阿联酋2019年共接待中国游客175万人次，在西亚北非国家和地区中排名第一。

旅游业是迪拜的支柱产业。据迪拜经济和旅游部门最新数据，2022年迪拜有1436万国际过夜游客，同比增长97%。

迪拜旅游局负责人伊萨姆·卡齐姆日前通过视频向中国游客送上新春祝福，并表达对中国游客的热切期盼。“我们非常期待各位的再次来访，为欢迎中国游客归来我们一切准备就绪，更多的新景点和新体验在等待你们，是时候在这里创造新的美好回忆了。”

2月7日，在阿联酋首都阿布扎比的法拉利世界主题公园，中国游客走过红地毯。新华社记者 王东震 摄

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