人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

现场直击：中国救援队连夜奋战开展救援 与土方合作成功营救出一名幸存者

2023年02月09日13:39 | 来源：新华网
小字号

新华社土耳其哈塔伊2月9日电 现场直击：中国救援队连夜奋战开展救援 与土方合作成功营救出一名幸存者

新华社记者王腾飞 李振北 武思宇

中国救援队经过约8000公里的飞行和长时间车程，几经辗转于8日下午抵达土耳其地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市，立即马不停蹄开展救援工作，并于9日凌晨与当地救援队通力合作，成功从一处废墟中救出一名孕妇。

抵达灾区后，中国救援队首批搜救小分队首先确定有可能存在被埋人员的搜救位置，后续搜救队员随即前往该搜救点开展搜救。中国救援队队长赵明告诉新华社记者，在搜救过程中，除了依赖专业搜救设备，搜救人员的经验和能力也起到关键作用。

当记者与搜救人员一同抵达第一个搜救废墟时夜幕已降临。中国救援队的搜救点位于一个街区深处的废墟，原是一座居民楼，现已完全坍塌。据当地民众提供的信息，楼房倒塌时里面还有几名住户未能及时逃离。

夜幕下，中国搜救队员运用蛇眼探测仪反馈到屏幕上的信息，从废墟的顶部向下逐层搜索可能被埋人员，并开始运用器械向下钻探。由于时间紧迫，搜救人员彻夜持续工作。

令人振奋的是，经过几个小时不懈努力，中国救援队与当地救援队合作于9日1时30分在附近一处废墟成功救出一名被困孕妇。中国救援队副队长赵洋告诉新华社记者，8日下午6时许，土方营救人员联系中国救援队，通报在这栋8层倒塌房屋的废墟中发现一名孕妇，中国救援队随即到现场进行评估，与土方共同制定营救方案，全程提供专家指导与技术装备支持。

与中国搜救人员一同抵达当地的还有4条搜救犬。搜救人员告诉记者，搜救犬有十分敏锐的嗅觉，能够在较大范围内先定位被困人员。

哈塔伊省位于土耳其南部，临近叙利亚北部地区，是此次地震受灾最严重的地区之一。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部