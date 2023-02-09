新华社土耳其哈塔伊2月9日电 现场直击：中国救援队连夜奋战开展救援 与土方合作成功营救出一名幸存者

新华社记者王腾飞 李振北 武思宇

中国救援队经过约8000公里的飞行和长时间车程，几经辗转于8日下午抵达土耳其地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市，立即马不停蹄开展救援工作，并于9日凌晨与当地救援队通力合作，成功从一处废墟中救出一名孕妇。

抵达灾区后，中国救援队首批搜救小分队首先确定有可能存在被埋人员的搜救位置，后续搜救队员随即前往该搜救点开展搜救。中国救援队队长赵明告诉新华社记者，在搜救过程中，除了依赖专业搜救设备，搜救人员的经验和能力也起到关键作用。

当记者与搜救人员一同抵达第一个搜救废墟时夜幕已降临。中国救援队的搜救点位于一个街区深处的废墟，原是一座居民楼，现已完全坍塌。据当地民众提供的信息，楼房倒塌时里面还有几名住户未能及时逃离。

夜幕下，中国搜救队员运用蛇眼探测仪反馈到屏幕上的信息，从废墟的顶部向下逐层搜索可能被埋人员，并开始运用器械向下钻探。由于时间紧迫，搜救人员彻夜持续工作。

令人振奋的是，经过几个小时不懈努力，中国救援队与当地救援队合作于9日1时30分在附近一处废墟成功救出一名被困孕妇。中国救援队副队长赵洋告诉新华社记者，8日下午6时许，土方营救人员联系中国救援队，通报在这栋8层倒塌房屋的废墟中发现一名孕妇，中国救援队随即到现场进行评估，与土方共同制定营救方案，全程提供专家指导与技术装备支持。

与中国搜救人员一同抵达当地的还有4条搜救犬。搜救人员告诉记者，搜救犬有十分敏锐的嗅觉，能够在较大范围内先定位被困人员。

哈塔伊省位于土耳其南部，临近叙利亚北部地区，是此次地震受灾最严重的地区之一。

(责编：苏缨翔、崔越)