新华社北京2月9日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基8日访问欧洲，寻求获得战斗机等更多武器。德国总理朔尔茨8日重申，不会让北约变成俄乌冲突的参与方。

——泽连斯基8日在英国议会讲话时呼吁向乌克兰提供战斗机。英国广播公司当天晚些时候援引首相府发言人说，英国首相苏纳克已责成国防大臣华莱士研究英国可能向乌克兰提供哪些战机，同时强调那将是一项需要长期解决的事情，培训飞行员将耗时数年。同日，英国政府承诺扩大针对乌克兰政府军的培训项目，并追加对俄罗斯的制裁。

——俄罗斯驻英国大使馆8日表示，向乌克兰运送英国战机将导致乌克兰局势进一步升级，这将给欧洲大陆乃至全世界带来政治军事后果。对于英方采取的任何不友好行动，俄方均将找到回应方式。

——泽连斯基8日晚在巴黎与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨会晤。在三国领导人举行的发布会上，泽连斯基呼吁尽快提供远程重型武器和飞机。据悉，泽连斯基还将前往布鲁塞尔参加本周举行的欧盟峰会。

——朔尔茨8日在向德国联邦议院发表政府声明时重申，不会让北约变成俄乌冲突的参与方。北约没有同俄罗斯开战，德国也没有做出任何使北约成为参战者的决定。他还表示，西方盟友之间不应在向乌克兰提供重武器方面展开竞赛，这将损害西方的团结。

——俄罗斯外交部8日发表声明说，作为回应措施，俄方决定无限期禁止77名美国公民入境，其中包括多名州长、政府机构官员以及参与向基辅供应武器的企业负责人。（参与记者：李超、耿鹏宇、杜鹃、许凤、徐永春）

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