人民网讯 叙利亚政府指出，欢迎各国和国际组织为应对地震灾害提出的任何倡议，但前提是倡议不被政治化。

据叙利亚国家通讯社报道，叙利亚总统特别顾问布赛纳·沙班2月8日接受英国记者采访时指出，“地震发生数小时后，经与联合国有关机构协调，叙利亚呼吁联合国会员国、红十字国际委员会以及国际政府间组织和非政府人道主义机构提供援助以应对灾害，我们接受所有国家的援助，但前提是援助不被政治化。”

沙班表示，“我们接受西方的帮助，如果美国和欧盟提出提供援助，我们会接受，但他们没有提供任何援助，尽管红十字国际委员会呼吁世界各国提供帮助。”沙班说，西方提供的援助是支持叙利亚政府控制范围以外的地区，他们不在乎大多数叙利亚人居住的地区。

沙班指出，许多友好和兄弟国家向叙利亚提供了援助，以克服灾难的影响，而西方国家则污蔑称，提供这种援助违反了安理会决议，而安理会的决议明确规定人道主义援助不在制裁范围之内，并允许将其运送至遭受人道主义灾难和恐怖袭击的国家，这适用于当前叙利亚的情况。

沙班强调，必要取消西方对叙利亚实施的非法经济措施，这些措施给叙利亚人民造成了极大的痛苦，并使叙利亚政府在应对地震灾害方面难以正常工作。（安国章）

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