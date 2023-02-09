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中国公羊救援队已抵达土耳其震区并执行搜救任务

2023年02月09日12:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月9日电 （刘叶婷、于洋、苏缨翔）公羊救援队先遣队一行7人经过13个小时的飞行，于当地时间2月8日下午13时30分抵达阿达纳。在获取联合国国际搜寻和救援咨询团（INSARAG）落地签注后，公羊救援队迅速与在当地的后勤保障力量汇合组成16人编队，携带10套救援装备和大量木支撑套件立即赶赴伊斯肯德伦市（iskenderun）的救援现场，连夜投入救援行动。

公羊救援队在伊斯肯德伦市搜救现场执行救援任务。公羊救援队供图

土耳其应急管理部经过评估，指派公羊救援队迅速前往一处六层坍塌的废墟搜救一名67岁的男子。利用红外热成像探测仪、雷达生命探测仪、微声音频探测仪和视频探测仪等设备，经过近2小时的仔细搜索和排查，搜救人员确认该处已经没有任何活体生命迹象后，收队撤离现场回到指挥部，继续接受土耳其应急管理部的其他委派工作。

公羊救援队在伊斯肯德伦市搜救现场执行救援任务。公羊救援队供图

公羊救援队在伊斯肯德伦市搜救现场执行救援任务。公羊救援队供图

(责编：于洋、杨牧)

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