新华社土耳其哈塔伊2月9日电（记者武思宇）当地时间9日凌晨，中国救援队与当地救援队合作在土耳其重灾区哈塔伊省安塔基亚市一栋倒塌房屋的废墟中成功营救出一名孕妇。

中国救援队副队长赵洋告诉新华社记者，8日下午6时许，土方营救人员联系中国救援队，说在哈塔伊省安塔基亚市一栋8层倒塌房屋的废墟中发现一名孕妇，中国救援队随即到现场进行评估，与土方共同制定营救方案，全程提供专家指导与技术装备支持，双方通力合作，经过数小时艰苦努力，成功营救出被困孕妇。

中国救援队8日抵达土耳其阿达纳国际机场后，一刻没有停歇，经5小时车程赶到安塔基亚市，会同中国驻土耳其大使馆工作人员与当地政府协调沟通，在哈塔伊体育馆设立营地，搭建了指挥、通信、医疗、库房、住宿等设施，建立了救援行动营区。

中国救援队与土耳其哈塔伊省灾害与应急管理部门协调员积极对接，结合车辆运力、人员分工等实际情况，派出15人搜救小组实地开展现场勘查。土方表示将尽最大努力支持中国救援队开展救援工作，并对中方表示衷心感谢。

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