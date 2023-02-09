人民网记者薛丹

8日的早晨，叙利亚首都大马士革飘下了雪花，气温降到零度以下。严寒之下，更让人沉郁的是一场瞬间夺去无数人生命的大地震。由于美国等西方国家对叙实施的封锁和经济制裁，让本已严峻的人道救援形势雪上加霜。

叙利亚卫生部部长哈桑8日发表声明说，强震在叙利亚已造成1262人死亡和2285人受伤，伤亡人数可能进一步增加。由于美国拒绝解除对叙利亚的制裁，大多数国家无法向叙利亚提供人道主义援助。许多国际媒体和组织纷纷呼吁在巨大的自然灾难面前，人类应该团结一致，共同应对挑战。

近日，一个名为“Stop Sanctions On Syria”（停止制裁叙利亚）的话题在社交媒体上被大量转发，叙利亚民众和救援机构呼吁西方国家尽快解除对叙制裁，为国际救援提供便利。

社交媒体上，网友留言并呼吁解除对叙利亚的制裁。网络截图

网友S.说：“叙利亚几十年来一直处于战争状态，因为经济制裁，没有国际援助到达他们手中。这是不人道的，这些无辜的人们究竟做了什么，请把政治放在一边，帮助叙利亚，为他们祈祷。”

网友Keke说：“我们受够了。是时候改变了，改变必须发生。他们不能继续这样生活下去。请听听他们的声音！为他们发声。”

联合国秘书长古特雷斯强调，让我们团结一致，帮助所有受这场灾难影响的人。其中许多人已经处于急需人道主义援助的状态。

美联社8日报道称，在发生毁灭性地震之前，向饱受战争蹂躏的叙利亚各地提供援助也充满了令人生畏的政治和后勤挑战。地震灾难之后，这些障碍只会成倍增加。

美国智库昆西负责任国家政策研究所8日刊文指出，制裁严重阻碍了向叙利亚提供救援和帮助他们重建家园。美国应迅速采取行动，尽可能的暂停或取消制裁，以便援助机构和其他政府能够更有效地解决叙利亚人民的困境。

总部位于美国的美国一阿拉伯反对种族歧视委员会在6日呼吁美国“立即解除对叙利亚的制裁”，以便向叙利亚提供援助。

沙特阿拉比亚电视台称，在援助中受到歧视和被边缘化的叙利亚，可能会酿成更大的人道危机。

美国自诩为人权卫士，然而所作所为却大相径庭。多年来，美国肆意对叙实施制裁，造成叙利亚经济凋敝，平民生活困苦不堪。“大灾当前，美国应当放下地缘政治执念，立即解除对叙利亚的单边制裁，为人道主义救援敞开大门。”正如中国外交部发言人毛宁所呼吁的，请美国真正站在人道主义这边，立即停止对叙利亚的制裁。

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