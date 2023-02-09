新华社北京2月8日电 随着暂停三年有余的出境团队游6日按下“重启键”，近日多国喜迎首批中国旅游团。柬埔寨、菲律宾等国旅游业从业者日前接受新华社记者采访时，纷纷表达对中国游客的热烈欢迎和对旅游市场复苏的信心。

柬埔寨：载歌载舞“过水门”

2月7日中午，一架载有125名乘客的中国国航航班在柬埔寨首都金边国际机场徐徐穿过水门。飞机“过水门”仪式极具象征意义，寓意给来客“接风洗尘”，属国际民航中最高规格礼遇。

飞机停稳后，等待乘客们的是两排欢迎人群。伴随热情的柬埔寨传统舞蹈昌扬舞，柬埔寨旅游大臣童昆和中国驻柬埔寨大使王文天向中国客人逐一送上柬埔寨传统水布和花环，给予他们热烈欢迎和诚挚祝福。

童昆在欢迎仪式上说，中国恢复出境旅游对柬埔寨和世界经济都非常有利。今年，柬埔寨将争取吸引80万至100万中国游客。

柬埔寨旅游资源丰富，既有闻名于世的吴哥窟等世界文化遗产，也有洞里萨湖等自然风光。自2月6日起，中国试点恢复赴柬埔寨等20个国家的出境团队旅游和“机票+酒店”业务。柬旅游部表示，热烈欢迎中国游客的到来并已做好充分准备。

菲律宾：欢迎我们的中国朋友！

菲律宾旅行社联合会秘书长辛西娅·利里奥日前接受新华社记者专访时说，菲律宾已经做好准备，热切期待中国游客和旅游团来菲，“希望今年来菲律宾的中国游客人数能比疫情前翻倍！”

“欢迎中国游客！欢迎来菲律宾，我们的中国朋友！”利里奥用中文说。

春节期间，菲律宾旅游行业已现复苏迹象，订票、订房和团队游日渐繁忙。利里奥告诉记者，中国游客消费能力较强，不仅对提振菲律宾旅游业至关重要，还将为当地酒店、餐饮等旅游服务业的就业提供助力。

她说：“目前，菲律宾旅游行业正通过完善基础设施、加大社交媒体宣传力度、推出更多更适合中国游客的旅游产品来开拓中国游客市场。”

旅游业是菲律宾经济支柱产业之一，2019年该国接待中国游客超过174万人次。菲律宾旅游部长克里斯蒂娜·弗拉斯科说，菲律宾今年的目标是吸引约480万外国游客，中国游客市场是菲方优先发力方向之一。

印尼：中国游客带来复苏希望

印度尼西亚巴厘省旅游局旅游营销部部长茵达·尤斯蒂卡里妮日前接受新华社记者专访时说，中国游客的回归为巴厘岛旅游业、相关从业者以及巴厘岛政府带来希望，将有利于巴厘岛疫后复苏，帮助当地经济和旅游活动重回正轨。

印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺在2023年东盟旅游论坛上表示，旅游行业极具韧性，特别是在中国重启出境游后，东盟旅游业将强劲复苏。（记者：吴长伟、杨云起、闫洁、孙磊、余谦梁；报道员：万坡、古鲁、瓦扬；剪辑：淡然；编辑：王科文、鲁豫、沈浩洋、王玉珏）

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(责编：苏缨翔、崔越)