新华社北京2月8日电 综合新华社驻外记者报道：德国国防部7日说，德国、丹麦和荷兰将向乌克兰提供至少100辆翻新的“豹1 A5”型坦克。俄罗斯国防部长绍伊古7日说，俄军将继续摧毁西方向乌克兰提供的所有武器和装备。

——德国国防部7日发表声明说，德国、丹麦和荷兰将从库存中向乌克兰提供翻新的“豹1 A5”型坦克，其中首批将于未来几个月内送达。声明说，乌克兰将收到至少100辆该型号坦克。此外，向乌克兰提供的援助还将包括士兵训练、装备备件和弹药。相较此前德国承诺向乌克兰提供的“豹2”坦克，“豹1”坦克型号较为老旧，但德国国防部说其可以作为补充力量，加强乌克兰武装部队的作战能力。

——绍伊古7日在俄国家防御指挥中心主持召开专题电话会议。他介绍说，仅在今年第一个月，乌克兰军队就损失了6500余名军事人员、26架飞机、7架直升机、208架无人机、341辆坦克和其他装甲战车以及40辆多管火箭系统战车。他表示，美国及其盟友试图通过向乌克兰提供重型进攻性武器最大限度延长冲突，这正将北约国家卷入冲突，并可能导致冲突升级至不可预测的程度。俄军将继续摧毁西方向乌克兰提供的所有武器和装备。

——据乌克兰总统网站7日报道，乌总统泽连斯基当天在基辅会见到访的德国国防部长皮斯托里乌斯，泽连斯基对德国在安全、政治、金融、能源等领域向乌克兰提供援助表示感谢。双方还讨论了在德国支持下增强乌防空能力和防御能力的具体措施等。

——美国政府7日宣布一项对波兰军售方案，总额约100亿美元，目的是在乌克兰危机升级背景下，加强作为北约成员国的波兰的国防能力。美国国防部防务安全合作局当天发布声明说，联邦政府拟向波兰销售的武器包括18套“海马斯”多管火箭炮发射器、45套陆军战术导弹系统以及逾1000枚火箭弹等。

——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克7日在社交媒体上发文说，乌克兰不会使用西方援助武器对俄罗斯本土发动攻击，西方援助武器只用于防御、收复被占领土和摧毁俄军仓库。他说，远程导弹和战斗机是乌军实施有效反击的必要武器。

——塔斯社援引消息人士的话报道说，俄罗斯外交部7日向美国驻俄大使馆递交照会，要求美方停止干涉俄内政。报道说，美使馆不顾俄方多次警告，持续在信息网络空间从事恶意活动，针对俄领导层发表不恰当言论，并散布有关俄武装力量的虚假消息。俄方警告美方外交人员不得进行意在俄社会中挑拨离间、煽动反国家言论的破坏性行为。

——据乌克兰国家通讯社7日报道，乌克兰最高拉达（议会）当天通过了关于再次延长国家战时状态和总动员令至5月20日的总统令。这是去年2月24日乌克兰全境进入战时状态以来，乌方第6次延长国家战时状态和总动员令。（参与记者：李东旭、李铭、华迪、耿鹏宇、邓仙来、李超）

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